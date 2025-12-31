La Giunta comunale di Foggia ha fissato gli indirizzi sulla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada per il triennio 2026-2028. Con la delibera n. 311 del 30 dicembre 2025 l’esecutivo richiama l’articolo 208 del Codice della strada, che impone un vincolo di destinazione per una quota dei proventi, legandola a interventi su segnaletica, manutenzione e potenziamento dei controlli.

Nel testo vengono riepilogate le finalità previste: almeno un quarto della quota vincolata alla segnaletica e almeno un quarto al potenziamento delle attività di controllo e accertamento, anche attraverso acquisto di mezzi e attrezzature. La restante parte può andare ad altre finalità connesse alla sicurezza stradale: manutenzione del manto, barriere, piani del traffico, tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole e misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia Locale.

La delibera richiama anche l’art. 142, che disciplina i proventi da violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi: ripartizione tra enti e vincolo di utilizzo per manutenzione e messa in sicurezza. Si citano inoltre orientamenti della Corte costituzionale e della Corte dei conti sull’uso di parte delle risorse per finalità assistenziali e previdenziali.

Al di là del linguaggio tecnico, la questione è politica: ogni anno i Comuni devono dimostrare come reinvestono le multe in sicurezza. Per Foggia significa definire una cornice in cui far ricadere acquisti, manutenzioni e progetti. I cittadini chiedono che gli introiti si traducano in strade più sicure, attraversamenti visibili e controlli mirati.