Edizione n° 5932

BALLON D'ESSAI

PIETRO // “È arrivato il cuore!”: il commovente annuncio al bimbo cardiopatico di 8 anni
31 Dicembre 2025 - ore  10:33

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Multe e sicurezza stradale: la Giunta decide come usare i proventi 2026-2028

COMUNE FOGGIA Multe e sicurezza stradale: la Giunta decide come usare i proventi 2026-2028

Delibera n. 311: vincoli dell’art. 208 Cds tra segnaletica, controlli e interventi per la mobilità sicura.

POLIZIA LOCALE, SQ

POLIZIA LOCALE, SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

La Giunta comunale di Foggia ha fissato gli indirizzi sulla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada per il triennio 2026-2028. Con la delibera n. 311 del 30 dicembre 2025 l’esecutivo richiama l’articolo 208 del Codice della strada, che impone un vincolo di destinazione per una quota dei proventi, legandola a interventi su segnaletica, manutenzione e potenziamento dei controlli.

Nel testo vengono riepilogate le finalità previste: almeno un quarto della quota vincolata alla segnaletica e almeno un quarto al potenziamento delle attività di controllo e accertamento, anche attraverso acquisto di mezzi e attrezzature. La restante parte può andare ad altre finalità connesse alla sicurezza stradale: manutenzione del manto, barriere, piani del traffico, tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole e misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia Locale.

La delibera richiama anche l’art. 142, che disciplina i proventi da violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi: ripartizione tra enti e vincolo di utilizzo per manutenzione e messa in sicurezza. Si citano inoltre orientamenti della Corte costituzionale e della Corte dei conti sull’uso di parte delle risorse per finalità assistenziali e previdenziali.

Al di là del linguaggio tecnico, la questione è politica: ogni anno i Comuni devono dimostrare come reinvestono le multe in sicurezza. Per Foggia significa definire una cornice in cui far ricadere acquisti, manutenzioni e progetti. I cittadini chiedono che gli introiti si traducano in strade più sicure, attraversamenti visibili e controlli mirati.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO