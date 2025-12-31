Edizione n° 5932

BALLON D'ESSAI

PIETRO // “È arrivato il cuore!”: il commovente annuncio al bimbo cardiopatico di 8 anni
31 Dicembre 2025 - ore  10:33

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura

"SANTISSIMA ANNUNZIATA" TA Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura

Gli accertamenti avrebbero evidenziato una condizione di ipertensione arteriosa non nota, riconducibile a una preeclampsia severa, trattata farmacologicamente secondo i protocolli previsti.

Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura

Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura - ph tarantotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Prima pagina //

TARANTO – Drammatico epilogo per una gravidanza giunta quasi al termine all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un neonato è morto nonostante un parto cesareo d’urgenza disposto dall’équipe medica.

La madre, una ragazza tarantina di 19 anni alla prima gravidanza, si era presentata nelle prime ore di martedì mattina al pronto soccorso ostetrico lamentando un persistente stato di malessere, in particolare una forte cefalea. I sanitari hanno immediatamente avviato gli accertamenti clinici, approfondendo il quadro della gravidanza.

Con il progressivo aggravarsi delle condizioni e l’emergere di una situazione critica, i medici hanno deciso per un intervento chirurgico d’urgenza. Il parto cesareo, tuttavia, non è bastato a salvare la vita del bambino. Il neonato, di sesso maschile, pesava 2.530 grammi.

I familiari della giovane donna hanno presentato denuncia. La vicenda è ora al vaglio della magistratura: il pubblico ministero Francesca Colaci ha disposto l’invio dei carabinieri nella struttura sanitaria per acquisire la documentazione clinica e dovrà valutare se procedere con l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso o se l’evento sia riconducibile a un decorso improvviso e non prevedibile.

In una nota ufficiale, l’Asl Taranto, tramite il commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, ha espresso “cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia”. L’azienda sanitaria ha ricostruito l’accaduto spiegando che la donna, alla 36ª settimana di gestazione, era giunta in ospedale per cefalea e malessere presenti da alcuni giorni.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato una condizione di ipertensione arteriosa non nota, riconducibile a una preeclampsia severa, trattata farmacologicamente secondo i protocolli previsti. Il monitoraggio fetale iniziale, precisano dall’Asl, non mostrava segni di immediato pericolo.

Durante l’osservazione clinica, però, si sarebbe verificato un distacco massivo di placenta con conseguente ipossia fetale acuta intrauterina. “Nonostante la tempestività dell’intervento chirurgico d’emergenza e le manovre di rianimazione neonatale – conclude la nota – non è stato possibile evitare l’exitus”.

Sulla tragedia saranno ora gli accertamenti della Procura a fare piena luce.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO