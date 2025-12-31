Neonato muore nonostante un cesareo d’urgenza: indaga la Procura

TARANTO – Drammatico epilogo per una gravidanza giunta quasi al termine all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un neonato è morto nonostante un parto cesareo d’urgenza disposto dall’équipe medica.

La madre, una ragazza tarantina di 19 anni alla prima gravidanza, si era presentata nelle prime ore di martedì mattina al pronto soccorso ostetrico lamentando un persistente stato di malessere, in particolare una forte cefalea. I sanitari hanno immediatamente avviato gli accertamenti clinici, approfondendo il quadro della gravidanza.

Con il progressivo aggravarsi delle condizioni e l’emergere di una situazione critica, i medici hanno deciso per un intervento chirurgico d’urgenza. Il parto cesareo, tuttavia, non è bastato a salvare la vita del bambino. Il neonato, di sesso maschile, pesava 2.530 grammi.

I familiari della giovane donna hanno presentato denuncia. La vicenda è ora al vaglio della magistratura: il pubblico ministero Francesca Colaci ha disposto l’invio dei carabinieri nella struttura sanitaria per acquisire la documentazione clinica e dovrà valutare se procedere con l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso o se l’evento sia riconducibile a un decorso improvviso e non prevedibile.

In una nota ufficiale, l’Asl Taranto, tramite il commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, ha espresso “cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia”. L’azienda sanitaria ha ricostruito l’accaduto spiegando che la donna, alla 36ª settimana di gestazione, era giunta in ospedale per cefalea e malessere presenti da alcuni giorni.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato una condizione di ipertensione arteriosa non nota, riconducibile a una preeclampsia severa, trattata farmacologicamente secondo i protocolli previsti. Il monitoraggio fetale iniziale, precisano dall’Asl, non mostrava segni di immediato pericolo.

Durante l’osservazione clinica, però, si sarebbe verificato un distacco massivo di placenta con conseguente ipossia fetale acuta intrauterina. “Nonostante la tempestività dell’intervento chirurgico d’emergenza e le manovre di rianimazione neonatale – conclude la nota – non è stato possibile evitare l’exitus”.

Sulla tragedia saranno ora gli accertamenti della Procura a fare piena luce.