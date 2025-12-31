Oroscopo 2026, Paolo Fox svela i segni top e flop: «Leone e Sagittario da urlo, attenti Bilancia»

Come sarà il 2026 secondo le stelle? A rispondere è Paolo Fox, il più noto e seguito astrologo italiano, che anche per il nuovo anno propone un oroscopo dettagliato, capace di offrire spunti utili per affrontare amore, lavoro, amicizie e salute. Un viaggio tra opportunità e sfide, segno per segno e mese per mese, nel suo inconfondibile stile, già apprezzato quotidianamente dal pubblico de I Fatti Vostri su Rai 2.

Oroscopo Paolo Fox 2026: cosa aspettarsi dal nuovo anno

Il 2026 si presenta come un anno che premia l’iniziativa e il coraggio. Secondo Paolo Fox, non sarà il tempo dell’attesa, ma delle scelte nette. Chi avrà la determinazione di esporsi e di rimettersi in gioco potrà ottenere risultati importanti, mentre chi rimanderà rischierà di restare indietro.

Nel nuovo volume “L’Oroscopo 2026” (edizione Cairo, 256 pagine), già disponibile in libreria, Paolo Fox analizza nel dettaglio ogni segno zodiacale, indicando i periodi più favorevoli, i momenti critici e i giorni fortunati. Tra le novità, anche pratiche tabelle di affinità di coppia per valutare mese per mese l’intesa con il partner.

Chi è Paolo Fox

Nato a Roma il 5 febbraio 1961, Paolo Fox si avvicina all’astrologia fin da giovanissimo, affascinato dall’esoterismo grazie alla nonna. La svolta arriva nel 1987, quando viene notato da Paolo Villaggio, che lo invita come astrologo in un programma televisivo su Odeon TV.

Dalla fine degli anni ’90 inizia una lunga collaborazione con la radio e la televisione Rai. Dal 2002 entra stabilmente nel cast de I Fatti Vostri, mentre dal 2003 al 2019 cura la celebre classifica dei segni a Mezzogiorno in famiglia. Oggi è considerato un punto di riferimento assoluto per milioni di appassionati.

Oroscopo 2026 Paolo Fox: i segni “top”

Secondo Paolo Fox, il 2026 favorirà in particolare i segni di Fuoco.

Leone : grazie alla spinta di Giove da metà anno, potrà finalmente raccogliere risultati concreti sia sul piano personale che professionale.

: grazie alla spinta di Giove da metà anno, potrà finalmente raccogliere risultati concreti sia sul piano personale che professionale. Sagittario : anno di rivalsa, crescita e nuove opportunità, con viaggi e orizzonti da esplorare.

: anno di rivalsa, crescita e nuove opportunità, con viaggi e orizzonti da esplorare. Ariete : dopo una prima parte dell’anno impegnativa, soprattutto per questioni da chiarire, da fine estate potrà ottenere vantaggi importanti sul lavoro e nei progetti a lungo termine.

: dopo una prima parte dell’anno impegnativa, soprattutto per questioni da chiarire, da fine estate potrà ottenere vantaggi importanti sul lavoro e nei progetti a lungo termine. Pesci: i primi sei mesi saranno decisivi per rimettere ordine nella sfera affettiva e professionale, preparando un cambiamento significativo.

Oroscopo 2026 Paolo Fox: i segni più in difficoltà

«Nessuno è completamente sfortunato», chiarisce Paolo Fox, ma alcuni segni partiranno con qualche fatica in più.

Bilancia : chiamata a ritrovare il proprio equilibrio, soprattutto nelle relazioni e nelle collaborazioni.

: chiamata a ritrovare il proprio equilibrio, soprattutto nelle relazioni e nelle collaborazioni. Capricorno: dovrà affrontare sfide sul piano professionale ed economico, con nuovi ostacoli da superare.

Per entrambi, però, la seconda parte dell’anno – da luglio in poi – porterà forza, riscatto e risultati positivi, a patto di non dare nulla per scontato.

I segni top del 2026 in amore

Sul fronte sentimentale, il 2026 promette emozioni intense per alcuni segni:

Scorpione : primavera intrigante e fine anno favorevole grazie a Venere, con incontri destinati a lasciare il segno o scelte di vita importanti.

: primavera intrigante e fine anno favorevole grazie a Venere, con incontri destinati a lasciare il segno o scelte di vita importanti. Cancro: periodo particolarmente emozionante tra metà maggio e metà giugno, ideale per storie appassionate e coinvolgenti.

I segni top del 2026 nel lavoro

Gemelli: con Saturno, Giove e Nettuno attivi per gran parte dell’anno, potranno cogliere occasioni decisive, soprattutto dopo l’estate, con possibilità di affari e successi concreti.

I segni top del 2026 per la salute

Leone e Sagittario confermano una buona energia generale.

confermano una buona energia generale. Toro: tra gennaio e giugno ritroverà forza fisica e vitalità, utili per portare avanti progetti ambiziosi e migliorare la qualità della vita.

Il 2026, in sintesi, sarà un anno che chiede consapevolezza, decisione e coraggio, ma che saprà ricompensare chi avrà voglia di mettersi in gioco, sotto lo sguardo attento delle stelle interpretate da Paolo Fox.

