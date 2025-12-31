Il cantiere della piscina comunale scoperta di via Mazzei torna al centro degli atti amministrativi. Con una determinazione dell’Area 9 – Opere pubbliche PNRR (registro settoriale n. 154 del 29 dicembre 2025) il Comune di Foggia procede alla rideterminazione del quadro tecnico economico (QTE) dei lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dell’impianto, nell’ambito di “Sport Missione Comune 2017”.

La misura nasce dall’esigenza di aggiornare accantonamenti e somme legate al caro materiali, per tenere in equilibrio il quadro finanziario di un’opera partita da lontano. Il provvedimento ricostruisce l’iter: candidatura ai programmi di rigenerazione urbana, parere CONI, mutuo da 2 milioni di euro con l’Istituto per il Credito Sportivo e approvazione del progetto esecutivo nel 2019.

Nel progetto originario il totale generale era fissato in 2.000.000 euro, con 1.564.600 euro tra lavori e oneri per la sicurezza e la restante parte ripartita in somme a disposizione e IVA. In seguito l’appalto è stato aggiudicato e i lavori risultano consegnati nel febbraio 2022. Nel corso del tempo, varianti e aggiornamenti – tipici di cantieri complessi – hanno imposto nuove verifiche sulle poste economiche.

Cosa cambia oggi? La rideterminazione del QTE serve a riallineare le voci di spesa alle esigenze emerse in corso d’opera, includendo accantonamenti e somme per fronteggiare l’aumento dei costi. In altre parole, l’ente prova a evitare rallentamenti o blocchi legati alla mancanza di copertura, con un atto che crea “ordine” nei numeri e nelle procedure.

Per la città, la riapertura della piscina di via Mazzei non è solo un tema sportivo: è un presidio sociale in una zona che ha bisogno di servizi e spazi pubblici. Nel documento si ricorda anche che l’impianto, almeno per il momento, non è destinato ad attività agonistiche ma a finalità sociali e promozionali.

Resta l’attesa per il risultato concreto: tempi di conclusione, collaudi e messa in esercizio.