Regione Puglia, Emiliano: «Tra 10 giorni sarò sempre qui»

«Dove mi vedo tra dieci giorni? Sempre qui, magari a controllare i cantieri, a lavorare per la Puglia. Come si dice? A fare il Fumarell…». Con una battuta, Michele Emiliano, governatore uscente, prova a spostare l’attenzione dal tema che in queste ore attraversa il Palazzo: il passaggio di consegne in Regione e il suo possibile ruolo nella squadra del successore.

Ieri Emiliano ha partecipato alla firma per il trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese ai Comuni di Bari, Mesagne, Cellamare, Minervino Murge, Crispiano e San Marco in Lamis. Un atto che accompagna la nuova configurazione del Servizio Idrico Integrato in Puglia, con gestione in house e – rivendica il presidente – una garanzia politica: «Abbiamo sistemato l’Aqp. Rimarrà un acquedotto interamente pubblico. Diamo così attuazione alle finalità del referendum sull’acqua pubblica e, peraltro, non parliamo di un acquedotto qualunque, ma del più grande d’Europa».

La conferenza stampa, alla presenza di Domenico De Santis e del capo di gabinetto Giuseppe Catalano, si è trasformata in uno degli ultimi appuntamenti pubblici dell’anno. Tra saluti e retroscena, dalle retrovie si è avvicinato Davide Pellegrino, direttore generale del Comune di Bari, in procinto – secondo le indiscrezioni – di traslocare con Antonio Decaro nel palazzo presidenziale. «Vado ad occuparmi del Capodanno in piazza», ha detto a Emiliano dopo un abbraccio. E il governatore, sorridendo, ha replicato: «Vedrai l’impegno qui, altro che Capodanni», frase che suona come un augurio e insieme una fotografia del clima di transizione.

Emiliano ha confermato di aver sentito in questi giorni «costantemente» il successore, ancora in attesa di proclamazione. Nel Palazzo circola l’ipotesi di un insediamento «dopo la Befana», con una data possibile intorno al 7 gennaio. «C’è piena sintonia, e ci sarà continuità», ha assicurato il presidente uscente.

Più scivolosa, invece, la questione di un suo ingresso nella nuova giunta – si parla di una delega alle crisi industriali – tema sul quale Emiliano non si è sbilanciato. Ha preferito restare sul registro ironico: «Non tornerò in magistratura. Io sono l’unico a cui non si applica la Cartabia: dovrei andare in Molise o Campania. A Larino? Starei benissimo». La prudenza, spiegano fonti politiche, rifletterebbe anche le dinamiche nazionali: l’eventuale ruolo dell’uscente, con Elly Schlein indicata come garante, è una partita che incrocia equilibri e trattative, mentre lo stesso Decaro finora non ha né confermato né escluso l’opzione.

Nel corso dell’incontro Emiliano ha toccato anche il fronte sanità e Pnrr, respingendo timori legati ai ritardi sulle Case di Comunità e all’eventualità di un approfondimento della Corte dei Conti: «No, assolutamente no, perché le Asl stanno lavorando a pieno regime. È una rincorsa micidiale: dobbiamo realizzare più di cento case di comunità in poco più di tre anni. È una prestazione olimpionica. Ma penso che ci riusciremo».

Sulla governance di Aqp, però, non mancano critiche. I consiglieri comunali leghisti Giuseppe Carrieri e Livio Sisto contestano l’operazione: «Tutto sarà più complicato e i processi decisionali molto più lenti». E invitano i cittadini a scrivere al sindaco Vito Leccese «per manifestare il proprio dissenso», definendo l’assetto «sfavorevole per i pugliesi».

Leccese, dal canto suo, guarda con fiducia alla nuova fase istituzionale: «Si apre una stagione nuova per i sindaci, di grande collaborazione. Antonio Decaro da presidente della Regione si porta con sé l’eredità e il bagaglio di esperienze da sindaco di Bari e da presidente dell’Anci: sarà un punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali».

Sul tavolo, intanto, resta il dossier industriale più pesante. Emiliano lo cita senza entrare nel merito: «Resta da vedere come finirà per l’Ilva». Una frase che, più delle battute, racconta il senso dei prossimi giorni: la continuità rivendicata, le scelte ancora in sospeso e una transizione che in Puglia non è solo un cambio di nomi, ma di equilibrio tra partiti, istituzioni e grandi vertenze.

Fonte: la Gazzetta del Mezzogiorno