San Severo, assalto al bancomat della Banca Intesa: esplosione nella notte, gravi danni alla filiale

SAN SEVERO – Assalto nella notte alla sede della Banca Intesa Sanpaolo di San Severo. Intorno alle 4.30 del 31 dicembre, alla vigilia di Capodanno, ignoti malviventi hanno preso di mira il bancomat dell’istituto di credito situato nella centralissima via Tiberio Solis.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe stato messo a segno con il cosiddetto “metodo della marmotta”: un ordigno artigianale, verosimilmente una bomba carta, sarebbe stato inserito alla base dello sportello automatico per provocarne l’esplosione e consentire l’asportazione del denaro. La deflagrazione, particolarmente violenta, ha causato ingenti danni all’intera struttura, mandando in frantumi le vetrate esterne e danneggiando anche gli ambienti interni della filiale.

Il forte boato ha svegliato numerosi residenti della zona, dando vita a una vigilia di Capodanno segnata dalla paura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando di San Severo, che hanno effettuato i primi rilievi, delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza, anche per la presenza di chiodi e residui dell’esplosione disseminati sull’asfalto.

Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza della banca e delle telecamere presenti nelle vie adiacenti, nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili. Al momento non è stato reso noto se il colpo sia andato a segno né l’eventuale ammontare del bottino.

