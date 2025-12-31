BARI – Sarà proclamato alle 15 di mercoledì 7 gennaio, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. La cerimonia ufficiale si terrà negli uffici della Corte d’Appello di Bari e sarà seguita dal passaggio di consegne con il governatore uscente Michele Emiliano, segnando formalmente l’avvio della nuova legislatura.

Il ritardo nella proclamazione è legato ai tempi tecnici di completamento delle verifiche elettorali. Conclusi i conteggi delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi – Taranto, Trani, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce – l’Ufficio elettorale della Corte d’Appello sta procedendo alla certificazione definitiva dei risultati.

Per la proclamazione dei consiglieri regionali sarà necessario attendere ancora qualche giorno: secondo quanto trapela, l’atto dovrebbe avvenire nella settimana successiva.

A circa un mese e mezzo dal voto del 23 e 24 novembre, anche la Puglia potrà dunque avviare ufficialmente la nuova legislatura, mentre in Campania e Veneto, dove si è votato negli stessi giorni, i presidenti di Regione sono già operativi da settimane.

L’insediamento di Decaro apre una nuova fase politica per la Regione, chiamata ad affrontare nei prossimi mesi dossier cruciali sul fronte della sanità, dei fondi europei e dello sviluppo infrastrutturale. Lo riporta l’ANSA.