Vieste: alienazioni immobiliari 2026-2028, si riparte dopo aste deserte

Vieste: alienazioni immobiliari 2026-2028, si riparte dopo aste deserte

Il nuovo piano elenca quattro cespiti, con valore complessivo indicato in 2.006.828 euro, e lega le destinazioni dei proventi

Strade provinciali al collasso, Nobiletti: “Tagli insostenibili, urgente un tavolo di crisi”

IL SINDACO NOBILETTI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Nella stessa seduta del 29 dicembre, Vieste approva anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 (delibera n. 54). Il documento riprende immobili già presenti nel piano precedente e fotografa un passaggio chiave: per i lotti principali (tre unità tra Vico San Michele, Piazza Seggio e Via Starace) l’asta fissata al 30 novembre 2025 è andata deserta, rendendo necessario mantenere i beni in elenco.

Il nuovo piano elenca quattro cespiti, con valore complessivo indicato in 2.006.828 euro, e lega le destinazioni dei proventi (in parte a vincoli ERP, in parte a manutenzioni sul compendio “Ex Cinema Adriatico”).

