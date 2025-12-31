Nella stessa seduta del 29 dicembre, Vieste approva anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 (delibera n. 54). Il documento riprende immobili già presenti nel piano precedente e fotografa un passaggio chiave: per i lotti principali (tre unità tra Vico San Michele, Piazza Seggio e Via Starace) l’asta fissata al 30 novembre 2025 è andata deserta, rendendo necessario mantenere i beni in elenco.

Il nuovo piano elenca quattro cespiti, con valore complessivo indicato in 2.006.828 euro, e lega le destinazioni dei proventi (in parte a vincoli ERP, in parte a manutenzioni sul compendio “Ex Cinema Adriatico”).

