Home // Manfredonia // Vieste: “gara ponte” rifiuti, indirizzo per il rinnovo

COMUNE VIESTE Vieste: “gara ponte” rifiuti, indirizzo per il rinnovo

La Giunta richiama la clausola di “rinnovo espresso” e indica la volontà di rinnovare per altri due anni, con decorrenza 1° gennaio 2026

Sindaco Giuseppe Nobiletti

Il sindaco Giuseppe Nobiletti durante una passata video intervista

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

A Vieste, la Giunta comunale con delibera n. 337 del 31 dicembre 2025 adotta un atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana.

Il servizio era stato aggiudicato con determinazione del 30 novembre 2022 a Impregico Srl; il contratto (n. 72/2023) decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2025.

La Giunta richiama la clausola di “rinnovo espresso” e indica la volontà di rinnovare per altri due anni, con decorrenza 1° gennaio 2026, demandando gli adempimenti al Settore Ambiente.

DOCG933222.pdf.p7m ATTO RIFIUTI

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

