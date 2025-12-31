A Vieste, la Giunta comunale con delibera n. 337 del 31 dicembre 2025 adotta un atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana.
Il servizio era stato aggiudicato con determinazione del 30 novembre 2022 a Impregico Srl; il contratto (n. 72/2023) decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2025.
La Giunta richiama la clausola di “rinnovo espresso” e indica la volontà di rinnovare per altri due anni, con decorrenza 1° gennaio 2026, demandando gli adempimenti al Settore Ambiente.
DOCG933222.pdf.p7m ATTO RIFIUTI