Il Centro medico diagnostico REMANFREDI nasce con un impegno chiaro: mettere la salute dell’utenza in primo piano, offrendo un’alternativa affidabile per chi cerca qualità, innovazione e un servizio sanitario d’eccellenza sul territorio.

Manfredonia , 19 marzo 2025 – Ha aperto ufficialmente le porte il Centro Medico Diagnostico REMANFREDI, una nuova realtà sanitaria che si propone come punto di riferimento per la radiologia del territorio.

Cosa vi ha ispirati ad aprire questo centro a Manfredonia e quali sono gli obiettivi principali della struttura?

Abbiamo scelto di aprire il Centro Medico Diagnostico REMANFREDI a Manfredonia perché crediamo che il territorio avesse bisogno di una struttura all’avanguardia, in grado di offrire esami diagnostici di qualità senza lunghe attese. Il nostro obiettivo principale è quello di garantire ai pazienti un servizio efficiente, rapido e affidabile, con strumentazioni di ultima generazione e personale altamente qualificato. Vogliamo che la salute sia una priorità accessibile per tutti, senza la necessità di spostarsi lontano dalla propria città per ricevere diagnosi accurate in tempi brevi.

Quali sono i servizi diagnostici e terapeutici offerti ai pazienti?

Il centro è specializzato in diagnostica per immagini, offrendo esami come risonanza magnetica aperta, mammografia con tomosintesi, radiologia digitale, ecografie multidisciplinari e MOC-DEXA. Oltre agli esami strumentali, il centro offre anche visite specialistiche, che verranno ampliate in base alle nuove collaborazioni con professionisti del settore.

Inoltre, uno dei punti di forza del centro è il Percorso Donna, un servizio dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie senologiche, con mammografia 3D, ecografia mammaria ed eventuali approfondimenti specialistici.

Tutti i servizi sono garantiti con tempi di attesa ridotti e referti disponibili in breve tempo.

Quali tecnologie innovative sono state introdotte nel centro per garantire un alto livello di cura?

Abbiamo investito nelle migliori tecnologie attualmente disponibili per la diagnostica. Ad esempio, la nostra risonanza magnetica aperta è ideale per i pazienti che soffrono di claustrofobia, offrendo un’esperienza più confortevole senza compromettere la qualità delle immagini. La mammografia con tomosintesi 3D permette di individuare con maggiore precisione eventuali anomalie, migliorando la prevenzione oncologica.

Come vede il ruolo del Centro Medico Diagnostico nella comunità di Manfredonia e nell’area circostante?

Il nostro centro vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di un servizio sanitario efficiente e moderno, senza dover affrontare attese prolungate o lunghi spostamenti. Manfredonia e i comuni limitrofi hanno poche strutture diagnostiche di questo livello, e il nostro obiettivo è quello di colmare questa lacuna, offrendo un servizio che metta al centro il paziente e la sua salute. Inoltre, intendiamo collaborare con medici e professionisti locali per creare una rete sanitaria più solida e accessibile per la popolazione.

Quali sono i progetti futuri per il centro e come intende espandere o migliorare i servizi offerti?

Il nostro obiettivo è ampliare sempre di più l’offerta di servizi, con open day di prevenzione e programmi di screening personalizzati. Stiamo già valutando l’integrazione di nuovi esami e l’arricchimento del nostro team con ulteriori professionisti. Il nostro impegno sarà costante nel migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza per tutti i pazienti.