Foggia. Il lungo calvario giudiziario che ha visto coinvolto un professionista del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, il dr. Fabio Bartoli, accusato di presunti comportamenti molesti e violenza sessuale, si è concluso con la sua assoluzione.

A distanza di quasi due anni dall’inizio della vicenda, il medico ha ottenuto la sentenza di assoluzione che ha posto fine alla sua lunga battaglia legale.

Il caso ebbe origine nel giugno 2023, quando il professionista, medico presso il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, venne informato della sua sospensione e allontanamento dalla struttura, con la delibera n. 340 del Direttore Generale del 22 giugno 2023. La decisione, che venne presa senza alcuna preventiva informazione né possibilità di difesa, gli veniva notificata il 26 giugno 2023. Secondo la delibera, il medico veniva accusato di “gravissime mancanze ai doveri di ufficio”, ma senza specificare adeguatamente le modalità e i dettagli dell’accusa.

Il provvedimento di sospensione era giustificato, secondo l’amministrazione, dalla presunta violazione di doveri di ufficio ai sensi dell’art. 5, comma 14, del Decreto Legislativo n. 517/99. Tuttavia, il professionista ha immediatamente sollevato dubbi legali sulla legittimità del provvedimento, rilevando che l’atto amministrativo fosse viziato da irregolarità procedurali. In particolare, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile (Sentenza Sez. IV civile del 27/10/2017, n. 25670), l’amministrazione avrebbe dovuto garantire un contraddittorio preventivo con l’interessato prima dell’adozione del provvedimento. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che qualsiasi compressione del diritto di difesa deve essere considerata causa di nullità del procedimento (Corte di Cassazione Sezioni Unite del 12/10/2021, n. 36596).

La denuncia e l’indagine

Il 3 luglio 2023, l’Università di Foggia avviava un procedimento disciplinare nei confronti del medico, sulla base della delibera di sospensione. Per la prima volta, venivano fornite le accuse specifiche: presunti comportamenti molesti e persecutori nei confronti di due dottoresse del reparto in cui il medico operava. La stessa Università allegava alla comunicazione la documentazione che aveva giustificato l’adozione della delibera, ma solo a quel punto il professionista veniva a conoscenza delle accuse a suo carico.

Alla luce di ciò, il Collegio di Disciplina dell’Università sospendeva temporaneamente il procedimento disciplinare, in attesa degli accertamenti da parte delle autorità competenti, ovvero la Magistratura.

“Nel corso delle indagini, solo una delle due dottoresse coinvolte nella vicenda aveva sporto denuncia, accusando il medico di atti persecutori e violenza sessuale“.

L’iter investigativo, gestito dalla Procura di Foggia, portava a una decisione importante: la Procura richiedeva e otteneva il Decreto di Archiviazione per i reati di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., in quanto non vi erano sufficienti elementi per procedere. Tuttavia, per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la Procura riteneva ci fossero ancora degli elementi da approfondire e chiedeva il rinvio a giudizio.

Il processo e l’assoluzione

Il rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale portava alla fase processuale, che si è svolta con rito abbreviato. Nel corso del processo, il medico si è sempre dichiarato innocente e ha respinto con fermezza tutte le accuse. Il processo si è concluso il 24 febbraio 2025, quando il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Foggia, con una sentenza assolutoria, ha posto fine definitivamente al caso, pronunciando l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p.

La decisione di assoluzione ha di fatto annullato ogni accusa nei confronti del medico, che è stato dichiarato innocente sia per il reato di atti persecutori che per quello di violenza sessuale. La conclusione del processo ha messo in evidenza la difficoltà e le implicazioni di procedimenti che, come sottolineato dalla difesa, erano stati caratterizzati da numerose problematiche procedurali e da una lunga fase di incertezze.

Le ripercussioni

La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla vita professionale e personale del medico coinvolto. “La mia carriera al Policlinico di Foggia è stata messa in pausa per quasi due anni a causa di una sospensione che, come evidenziato dalla difesa, era stata presa senza le dovute garanzie legali e procedurali”.

“L’assoluzione, pur arrivando con ritardo, ha finalmente restituito l’onore e la dignità al sottoscritto, che è stato completamente scagionato da tutte le accuse”.