Manfredonia – In un giorno in cui la comunità continua a celebrare la Pasqua e a riflettere sulla recente scomparsa del Papa, un episodio in città scuote le coscienze e richiama l’attenzione su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso: il bullismo tra adolescenti.

Cinque ragazzine, tutte apparentemente non più grandi di 12 o 13 anni, hanno attraversato una strada cittadina passando sotto l’abitazione di una loro coetanea.

Quello che è successo dopo ha dell’inquietante: le giovani hanno iniziato a urlare il nome della ragazza, associandolo a insulti volgari, epiteti offensivi e nomignoli umilianti. Un comportamento che ha lasciato sgomenti i presenti e che fa riflettere profondamente.

Una cittadina, testimone del fatto, ha voluto condividere il suo pensiero, immedesimandosi nella vittima e nei suoi genitori: “Ho provato a mettermi nei panni di quella bambina, di chi ha sentito quelle parole sotto casa propria.

Non voglio dire come mi sarei comportata io al posto della madre, ma una cosa è chiara: queste ragazze non offendono perché sono migliori, ma perché probabilmente si sentono inferiori. Deridere e attaccare una coetanea le fa sentire forti, ma in realtà sono solo un gregge di bulle”, ha commentato.

L’episodio, seppur isolato, apre una riflessione più ampia sul ruolo della famiglia e della società nell’educazione dei più giovani. “Dove vanno i nostri figli? Cosa fanno, con chi escono, cosa dicono? È necessario vigilare, dialogare, osservare.

Non possiamo più permetterci di svegliarci solo quando succede qualcosa di irreparabile”, prosegue la testimone.

Non mancano i richiami a fatti di cronaca ben più gravi, in cui giovani vittime di bullismo hanno compiuto gesti estremi. “Quando succede l’irreparabile, tutti diventano moralisti, tutti invocano il buon senso, ma a quel punto è troppo tardi. Bisogna agire prima. La parola chiave è una sola: prevenzione”, conclude l’appello.