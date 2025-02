Nello Zibaldone, Giacomo Leopardi definisce la pazienza “la più eroica delle virtù”.

Nell’infrasettimanale di giovedì 20 febbraio, la Cestistica San Severo incappa in una sconfitta casalinga contro la Virtus GVM Roma 1960: 75-80 il punteggio finale. Serve pazienza, in un campionato altamente competitivo come la Serie B Nazionale, e la consapevolezza che, oltre alla volontà di vincere, esistono avversarie determinate a lottare per lo stesso obiettivo.

Questa sera, San Severo si è trovata di fronte una squadra solida, dando però sempre l’impressione di poter giocarsi la vittoria fino alla fine. Solo nei minuti conclusivi il match prende una direzione sfavorevole, la gara si ‘sporca’ per alcuni fischi arbitrali discutibili e Roma riesce a strappare il bottino. Dopo un avvio positivo per i gialloneri, è la Virtus a prendere l’iniziativa, chiudendo il primo quarto in vantaggio 19-27.

Ma è nel secondo periodo che l’Allianz Pazienza alza il ritmo: con un parziale di 10-2, riequilibra la gara in appena tre minuti, accendendo l’entusiasmo del pubblico del “Falcone e Borsellino”.

La squadra di coach Bernardi sfodera un secondo quarto di grande spessore, chiudendolo sul 43-34, trascinata dalle triple di Bugatti e dalle due consecutive del capitano Petrushevski.

Dopo l’intervallo lungo, con qualche comprensibile difficoltà dovuta all’intensità della Virtus, i Neri continuano a macinare punti con maturità e saggezza, facendo sembrare semplici giocate di grande qualità. Se nel secondo quarto erano stati Bugatti e Petrushevski a trascinare la squadra, nel terzo periodo è Cane a prendersi la scena sotto canestro, portando San Severo avanti di sette lunghezze e consentendo ai gialloneri di affrontare l’ultimo quarto con un minimo vantaggio.

Nel punto a punto finale, però, emerge la lucidità e la precisione virtussina, che colpisce con le triple dell’ex Conti (65-68) e di Santiangeli (71-75), sfruttando l’esperienza per avere la meglio sulla giovane e combattiva San Severo.

La seconda battuta d’arresto in pochi giorni, per quanto possa pesare, non scalfisce il percorso straordinario compiuto finora dai gialloneri. È però necessario rialzarsi immediatamente e trasformare questi due, comprensibili, stop in uno stimolo per un futuro ancora più brillante. Siamo certi che coach Bernardi saprà toccare le corde giuste per rilanciare il suo team con rinnovata energia. Non demordere, Cestistica! Il campionato è lungo e le occasioni per riscattarsi non mancheranno.

IN PROGRAMMA – Non c’è tempo per le pause di riflessioni. Bisogna subito concentrarsi sul prossimo impegno, perché domenica 23 febbraio, alle ore 18, l’Allianz Pazienza andrà di ‘scena’ sul parquet del PalaTriccoli di Jesi. Ad attenderla, una General Contractor in grande forma, tra le squadre più temibili del momento.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo