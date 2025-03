Manfredonia si prepara a vivere la 71ª edizione del suo celebre Carnevale, un evento simbolo della tradizione e della cultura locale. Con la determinazione n. 327 del 21 febbraio 2025, la dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica del Comune di Manfredonia, Maria Sipontina Ciuffreda, ha ufficializzato l’impegno di spesa per il finanziamento delle associazioni coinvolte nella realizzazione dei carri allegorici.

Un sostegno concreto alla creatività locale

Il provvedimento segue la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2025, che ha approvato il progetto del Carnevale e il relativo piano economico. Tra le voci di spesa previste, è stata confermata la compartecipazione finanziaria del Comune alle spese sostenute per la realizzazione dei carri allegorici, un elemento fondamentale della manifestazione.

Le due associazioni coinvolte, “Non solo Arte” e “APS 365° La Carovana dei Sogni”, riceveranno un contributo economico di 4.000 euro ciascuna, per un totale di 8.000 euro. L’Associazione “Non solo Arte” ha dato vita al carro “Giorgia nel Paese delle Meraviglie”, mentre “APS 356° La Carovana dei Sogni” ha realizzato “Ratatouille”. Queste creazioni, frutto di mesi di lavoro e passione, saranno protagoniste delle sfilate e degli eventi correlati.

Un impegno nel rispetto della normativa

Il finanziamento è stato reso possibile grazie alla prenotazione di impegno di spesa già prevista con la determinazione n. 178 del 3 febbraio 2025, garantendo così la copertura economica senza incidere negativamente sul bilancio comunale. L’assegnazione dei fondi è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare del Decreto Legislativo 267/2000 e del Decreto Legislativo 118/2011, che regolano la contabilità degli enti locali.

Come previsto dalla legge, le associazioni beneficiarie dovranno presentare una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, corredata di giustificativi, per poter accedere effettivamente ai fondi assegnati. Questo procedimento garantisce trasparenza e correttezza amministrativa, assicurando che il denaro pubblico venga utilizzato in modo adeguato.

Il Carnevale di Manfredonia: un evento di rilevanza culturale e turistica

Il Carnevale di Manfredonia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale pugliese, capace di attrarre visitatori da tutta la regione e oltre. Con le sue sfilate, i suoi carri spettacolari e l’atmosfera festosa che pervade le strade della città, l’evento è un volano per il turismo locale e un’occasione di valorizzazione delle tradizioni culturali del territorio.

L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza della manifestazione, ha ribadito il proprio impegno per garantirne il successo, anche attraverso la ricerca di contributi da altri enti e istituzioni. Questo sostegno economico è fondamentale per mantenere alto il livello qualitativo dell’evento e per favorire la partecipazione delle realtà associative e artigianali locali, da sempre cuore pulsante della manifestazione.

Trasparenza e accessibilità: il Comune informa i cittadini

Come previsto dalle norme sulla trasparenza amministrativa, la determinazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune di Manfredonia e resterà consultabile per 15 giorni consecutivi. Inoltre, i dati relativi agli impegni di spesa saranno accessibili tramite il portale istituzionale, in conformità con il Decreto Legislativo 33/2013, che disciplina la pubblicazione delle informazioni di interesse pubblico.

Il responsabile del procedimento, come indicato nel documento ufficiale, è la dottoressa Maria Sipontina Ciuffreda, dirigente del Settore II, che ha garantito la piena regolarità amministrativa e contabile dell’operazione. Il provvedimento, prima di diventare esecutivo, sarà sottoposto al controllo contabile del Dirigente del Settore Bilancio, con l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.

Un’edizione all’insegna della tradizione e dell’innovazione

Con il via libera ai finanziamenti per i carri allegorici, il Carnevale di Manfredonia 2025 si avvia a essere un’edizione di grande impatto, in grado di coniugare la tradizione della festa con nuove idee e forme di spettacolo. La città si prepara ad accogliere cittadini e turisti in un clima di festa e condivisione, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per gli eventi culturali e turistici della Puglia.

Grazie al sostegno delle istituzioni e all’impegno delle associazioni coinvolte, la 71ª edizione del Carnevale di Manfredonia promette di essere un evento indimenticabile, capace di emozionare e coinvolgere grandi e piccini.