Foggia, De Santis risponde a "Cambia – Con Angiola": "I cittadini meritano verità, non propaganda"

In una dichiarazione ufficiale, l’Assessore alla Legalità del Comune di Foggia, Giulio De Santis, ha risposto con fermezza alle accuse mosse dal movimento “Cambia – Con Angiola” riguardo alla sede di via Scillitani che ospitava l’associazione ‘Giovanni Panunzio – Legalità Eguaglianza Diritti’.

De Santis ha precisato che la sede in questione fa parte di un patrimonio immobiliare comunale ereditato in condizioni critiche. “Così come piove al terzo piano di Palazzo di Città, così piove anche in quella struttura. È un segno evidente di un disastro gestionale che viene da lontano, non certo da questa amministrazione”, ha dichiarato, smentendo le insinuazioni di abbandono. L’assessore ha infatti confermato che la struttura è stata destinata alla realizzazione della quarta stazione dei Carabinieri di Foggia, un progetto che mira a rafforzare il presidio della legalità nella città.

De Santis ha anche ribadito che, con gli avanzi di bilancio, saranno finanziati i lavori di ristrutturazione necessari, nell’ottica di una razionalizzazione degli spazi comunali. “Non è vero che c’è stato un abbandono. Al contrario, stiamo lavorando per valorizzare questa risorsa, destinandola a un progetto che garantirà una maggiore sicurezza e un concreto supporto alla legalità”, ha aggiunto. Riguardo all’associazione Panunzio, l’assessore ha riconosciuto il valore del lavoro svolto in favore della cultura della legalità. “Per questo motivo, garantiremo loro una sede provvisoria fino alla realizzazione del Palazzo delle Associazioni, un progetto che darà finalmente spazi dignitosi e funzionali a tutte le realtà del Terzo Settore, attraverso un bando trasparente, lontano dalle assegnazioni spesso oggetto di polemiche”, ha spiegato.

Infine, De Santis ha sottolineato come la lotta alle mafie debba essere portata avanti con atti concreti, non con slogan o polemiche. “Questa amministrazione è impegnata ogni giorno in un lavoro silenzioso ma determinato per restituire a Foggia legalità, trasparenza e futuro. Non accettiamo lezioni da chi strumentalizza una difficoltà per fini politici. I cittadini meritano verità, non propaganda”, ha concluso. La risposta di De Santis arriva come un netto contrasto alle accuse politiche mosse dal movimento, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un futuro migliore per la città e la sua comunità.