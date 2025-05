San Giovanni Rotondo, donna uccisa in casa: la figlia chiede giustizia

“Il trauma è stato troppo grande, ma nostra madre merita giustizia”. Con queste parole, Emanuela Natale, figlia di Rachele Covino, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l’omicidio dell’anziana madre, avvenuto il 25 maggio scorso nella sua abitazione a San Giovanni Rotondo. L’81enne fu brutalmente aggredita e uccisa da Fabio Carinci, 44 anni, attualmente a processo dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Nel corso dell’udienza di oggi, con il consenso delle parti, sono stati acquisiti i verbali delle deposizioni dei primi tre testi indicati dalla Procura, tutti operatori della polizia giudiziaria. Le prossime udienze vedranno la testimonianza della madre e della compagna dell’imputato.

Secondo il consulente nominato dalla Procura, Carinci era incapace di intendere e volere al momento dell’aggressione. Una valutazione che però non ha escluso le aggravanti di crudeltà e approfittamento della condizione di vulnerabilità della vittima. Proprio queste aggravanti hanno impedito l’accesso al rito alternativo, richiesto dalla difesa, che avrebbe garantito uno sconto di pena.

Il perito ha definito l’imputato “socialmente altamente pericoloso”, e ha evidenziato che l’uomo risponde anche dell’aggressione a due carabinieri intervenuti per fermarlo. I figli della vittima, Emanuela e Salvatore Natale, si sono costituiti parte civile nel processo, assistiti dagli avvocati Raffaele e Gianfranco Di Sabato.

La ricostruzione dei fatti è agghiacciante. Il 25 maggio, Carinci – nudo, ricoperto di sangue e in evidente stato di alterazione – seminò il panico per le vie della città, cercando di entrare in diverse abitazioni e danneggiando auto e vetrine. Dopo circa mezz’ora, sfondò il portone di casa Covino, spingendo la donna all’interno, dove la colpì con calci e pugni al volto e alla testa, fino a provocarne la morte. L’aggressione fu interrotta solo grazie all’intervento dei carabinieri, che riuscirono a bloccarlo dopo una violenta colluttazione.

Il processo prosegue sotto l’attenzione dell’intera comunità. “Mia madre non meritava di morire così”, ha dichiarato la figlia tra la commozione e la determinazione. “Chiediamo che venga fatta giustizia, fino in fondo”.

Lo riporta FoggiaToday.it.