Elezioni regionali 2025: sfida sul Gargano tra Piemontese e Cusmai

Le Elezioni Regionali 2025 in Puglia si preannunciano particolarmente avvincenti, soprattutto sul Gargano, dove si prevede un duello all’ultimo voto tra Raffaele Piemontese, attuale vice-presidente e assessore alla sanità della Regione Puglia, e Rosario Cusmai, esponente di spicco vicino al governatore uscente Michele Emiliano.

Il testa a testa tra Piemontese e Cusmai

Questa competizione è stata al centro di un recente incontro tra esperti di politica e informazione a San Giovanni Rotondo. L’analisi dei 61 comuni della provincia di Foggia ha evidenziato che Piemontese e Cusmai sono i candidati con il maggior supporto, con una corsa molto equilibrata, soprattutto nel Promontorio di San Michele.

Le strategie dei candidati

Raffaele Piemontese può contare su una forte presenza partitica grazie alle sezioni del Partito Democratico che consolidano la sua base nei centri maggiori come Manfredonia, San Severo e Cerignola. D’altro canto, Rosario Cusmai ha costruito una rete capillare comune per comune, riuscendo a inserire propri rappresentanti anche in posizioni di rilievo.

Il ruolo cruciale di Foggia

La differenza decisiva potrebbe derivare dagli elettori di Foggia, il capoluogo dauno, dove la forza del PD dovrà fare i conti con la rete locale di Cusmai. Le dinamiche politiche in Manfredonia, San Severo e Cerignola saranno altrettanto determinanti per l’esito finale.

Gli altri candidati e le incertezze politiche

Al terzo posto, si posiziona Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia, mentre la posizione di Napoleone Cera, consigliere regionale in carica, è ancora incerta. Originario di San Marco in Lamis, Cera potrebbe decidere di aderire alla Lega di Salvini, anche se alcuni lo vedono più vicino all’esperienza emilianista e al candidato governatore Antonio Decaro.

Una sfida ancora da scrivere

La sfida politica sul Gargano è ufficialmente iniziata, e le alleanze sono ancora in fase di definizione. Con il quadro politico in continua evoluzione, le Elezioni Regionali 2025 saranno un appuntamento da seguire con molta attenzione. Chi vivrà, vedrà.

Lo riporta sanmarconews.it.