Manfredonia, deceduto Luigi "Gino" Pergolese. Cordoglio

La scoperta, avvenuta intorno alle ore 8:30, è stata confermata dalla dottoressa, medico del servizio di emergenza sanitaria 118. Le circostanze del ritrovamento sono attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause e le dinamiche del decesso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma potrebbe trattarsi di un malore.

Il tragico evento ha colpito la comunità di Manfredonia, che si stringe intorno alla famiglia Pergolese, manifestando vicinanza e solidarietà. L’uomo, sofferente da tempo, era molto conosciuto in città.

