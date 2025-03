Gli studenti dell’IPEOA M. LECCE a confronto con forze dell’ordine, magistratura e politica

Il mese di febbraio è stato intenso e ricco di iniziative per l’IPEOA M. LECCE di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, perché ha visto la scuola protagonista e al centro del territorio, grazie ad una didattica orientativa e trasversale, avviando percorsi virtuosi con tutte le forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria e Guardia Costiera e con la magistratura grazie alla presenza del dott. Antonio Laronga. E il mese si è concluso con l’incontro con il Sindaco di Manfredonia dott. Domenico La Marca, nell’ambito dell’iniziativa “Imprenditori di sé stessi” organizzata dal Prof. Antonio Balta e quello con la Polizia di Stato, nell’ambito delle campagne promosse a tutela della sicurezza Stradale, tenendo una lezione sul tema: “Guida in stato di alterazione sotto effetto di alcol e droghe”.

Nello specifico hanno illustrato l’argomento il personale della Polizia Stradale di Vieste, con il Comandante Ispettore Dott. Matteo Taronna, unitamente ai colleghi del medesimo Reparto, l’Ispettore Gaetano Lanave ed il Sovrintendente Capo Sergio Bruno, i quali hanno discusso e approfondito le novità delle norme del Codice della strada e sulla sicurezza alla guida di auto, cicli e motocicli, in due conferenze organizzate il 4 e 27 Febbraio a Manfredonia e San Giovanni Rotondo dal prof. Roberto Martino, Funzione Strumentale per i rapporti con gli Enti Locali.

Come affermava Don Milani: “La parola è la chiave fatata che apre ogni porta”, ed in ossequio a questo frase nella giornata del 28 u.s. nell’ambito del progetto di Cittadinanza Attiva è stato ospite nei nuovi locali con relativo laboratorio di Sala, Cucina e Accoglienza presso la sede di Viale Miramare, l’on. Giandiego Gatta, il quale in una lectio magistralis molto apprezzata dai presenti ha dialogato con gli alunni su come comincia un progetto di formulazione delle leggi, dal momento della presentazione della proposta e fino alla promulgazione e all’efficacia. Ma è stato anche un confronto sul senso di appartenenza ad una comunità scolastica e al territorio che investe nelle capacità di essere responsabili e partecipi degli studenti, sin dalle norme più elementari per arrivare a dialogare e cercare soluzioni insieme, insegnanti e studenti, istituzione scolastica e genitori, enti locali e scuola.

All’apprendimento concorrono fattori sociali ed emotivi oltre che cognitivi, e la stessa etimologia di apprendere, dal latino “ad-prendere”, comporta una sorta di movimento. Apprendere significa cambiare il modo di vedere, di agire ed è più efficace se coinvolge, rende partecipi, spinge a costruire un proprio punto di vista. L’incontro con l’on. Giandiego Gatta, organizzato dai prof. Antonio Balta, referente per la sede di Manfredonia e dal prof. Roberto Martino, è culminato con la consegna da parte del parlamentare sipontino di una copia della Costituzione Italiana a tutti gli intervenuti, mentre ha donato al Dirigente Scolastico prof. Luigi Talienti e all’Istituto M. Lecce, una copia anastatica della carta costituzionale entrata in vigore il 1° Gennaio 1948.

“L’esperienza dell’apprendere rappresenta la base fondante dell’esperienza scolastica – ci dice il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti – I nostri ospiti vengono a parlare delle proprie esperienze e del proprio vissuto in quanto soggetti e componenti di un organo dello Stato, al di là dello schieramento politico di cui fanno parte, evidenziandone solo il ruolo istituzionale che li rende rappresentanti di tutti e non di alcuni. E nelle prossime attività avremo anche un Consigliere Regionale”. Insomma una comunità didattica dalle mille risorse e qualità (docenti, docenti d’indirizzo, amministrativi, collaboratori, tecnici e alunni) quella dell’IPEOA M. LECCE, che si basa sulla inclusione e sulla collaborazione con gli enti del territorio, dove si studia partendo dalla formazione del cittadino perché, citando ancora il parroco di Barbiana, ispirandosi al Vangelo di Luca 5,27-32: “Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati”.

Tra i prossimi appuntamenti dell’IPEOA M. Lecce, a Marzo, i ragazzi che avranno terminato la partecipazione ai corsi di lingua B1 di inglese, i più meritevoli otterranno la certificazione Cambridge, tutto ciò a riprova che un retaggio che vede la scuola poco impegnata a livello didattico deve essere ormai oltrepassato e debellato.