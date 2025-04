Il treno Intercity Notte 755 è partito alle 18.50 del 16 aprile, diretto a Lecce, dalla stazione di Milano Centrale. Ma a destinazione non è mai arrivato. A raccontare la disavventura dei circa 400 passeggeri saliti a bordo del convoglio è stato il Corriere che ha ricostruito tutte le tappe del lungo viaggio. Dopo aver lasciato in orario la stazione del capoluogo lombardo, il treno si è fermato due ore alla stazione di Ancona, una sosta che, riporta il quotidiano, era prevista. Poco dopo, a Pescara, il viaggio si interrompe di nuovo, questa volta in modo inaspettato. Si sarebbe verificato un guasto tecnico che ha portato a un’altra sosta di circa 30 minuti. Il treno riprende la marcia ma, alcune ore dopo, alle 4.30, il treno si ferma definitivamente nella stazione di Chieuti, in provincia di Foggia, per un guasto grave, come comunicato dal personale a bordo.

È solo alle 5.45 che arriva il primo messaggio da Trenitalia: “Gentile cliente, ti informiamo che, per consentire un controllo tecnico al treno, l’Intercity Notte 755 da te prenotato è fermo nella stazione di Chieuti dalle ore 04.20″, si legge. “Stimiamo un maggior tempo di viaggio di circa 180 minuti rispetto al programmato. L’andamento attuale del treno potrebbe subire ulteriori variazioni”, aggiunge l’azienda. Alle 7.30 del mattino un nuovo messaggio informa che il treno è ancora fermo e che chi desidera proseguire il viaggio può salire a bordo di un altro convoglio, il Regionale 19987, diretto a Foggia, per poi prendere il primo treno utile per Lecce. Mezz’ora dopo, alle 8, i passeggeri vengono fatti scendere, sui video si trovano i video dell'”esodo”, e alle 9 l’Intercity 755 viene definitivamente cancellato. I passeggeri vengono fatti salire su un treno sostitutivo diretto a Foggia, dove ad attenderli c’è un bus sostitutivo che li condurrà fino a Lecce.

Trenitalia ha fatto sapere ai passeggeri che riceveranno un rimborso totale del biglietto. Nel messaggio che gli è stato inviato si legge: “Gentile Cliente, ti informiamo che, in considerazione del disagio subito sul treno Intercity Notte 755 da te prenotato per la data 16/04/2025, Trenitalia ha disposto in tuo favore un indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto”. L’azienda ha poi diffuso una nota sull’accaduto: “Non è ancora chiaro se si tratti di un guasto al locomotore o di una sovratensione della linea che ha comportato lo stop per il treno”. “Il macchinista ha riscontrato che non si poteva proseguire il viaggio e la soluzione migliore è stata quella di farlo avvicinare il più possibile alla stazione di Chieuti, facendo scendere i 400 passeggeri sui binari fino alla banchina. In forma di assistenza sono stati poi distribuiti dei kit, oltre a garantire un rimborso totale del viaggio”.

Lo riporta fanpage.it