La Giunta Regionale Approva il Regolamento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR)

In un’importante mossa per potenziare il controllo e la vigilanza in ambito regionale, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il regolamento attuativo del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR). Questo nuovo organismo, che si affianca al già esistente NIRS (Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario), rappresenta un ulteriore passo verso un rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio su diverse aree amministrative.

Il NIR avrà il compito di vigilare su una vasta gamma di aspetti legati all’attività regionale, mirando a garantire trasparenza e correttezza nell’attuazione delle politiche pubbliche. La sua struttura prevede un nucleo stabile di ispettori, che sarà ulteriormente supportato da ispettori selezionati attraverso un bando, rivolto principalmente a funzionari e ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza. Questi ispettori selezionati saranno scelti in base a specifiche esperienze professionali, in particolare quelle legate a tematiche amministrative e di gestione delle risorse pubbliche.

L’introduzione del NIR si inserisce in un contesto più ampio di rinnovata attenzione verso l’efficacia delle politiche regionali e la gestione dei fondi pubblici, mirata a evitare sprechi e irregolarità. L’operato del NIR potrà quindi giocare un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto di fenomeni di malagestio e inadempienze, attraverso un’azione ispettiva precisa e tempestiva.

Questa nuova iniziativa segna anche un ampliamento delle competenze di controllo della Regione Puglia, consolidando ulteriormente l’impegno dell’amministrazione regionale verso la legalità e la trasparenza.

Altre decisioni della Giunta

Oltre alla creazione del NIR, la Giunta ha preso altre importanti decisioni. Tra queste, si segnala l’approvazione della proroga degli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza, che dureranno fino al 18 marzo 2025. Un’altra modifica significativa riguarda l’agricoltura, con l’adozione di cambiamenti al Complemento di Sviluppo Rurale Puglia 2023-2027, che consentiranno ai Gruppi di Azione Locale (GAL) di presentare varianti alla strategia e di utilizzare appieno le risorse assegnate.

Inoltre, la Giunta ha deciso di modificare il sistema di risarcimenti per gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, affidando a “Allianz Viva Spa” l’autorizzazione a costituirsi in giudizio per il risarcimento dei danni provocati.

Infine, in ambito formativo, è stata avviata la convenzione con il Ministero del Lavoro per lo sblocco dei pagamenti legati alle attività di tirocinio del programma Garanzia Giovani, a favore dei giovani in cerca di occupazione.

Con queste decisioni, la Giunta regionale della Puglia ha dimostrato un’ulteriore volontà di rinnovamento e rafforzamento delle politiche pubbliche regionali, mirando a una gestione più efficace e trasparente delle risorse e a una maggiore tutela della comunità.

