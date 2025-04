Manfredonia // Notizie in piazza //

A Manfredonia è stato sospeso, su disposizione dell’ospedale, il servizio di prelievi a domicilio svolto in forma volontaria da infermieri non convenzionati. Si trattava di una pratica informale ma assai diffusa: molti cittadini, specie anziani e persone con difficoltà motorie, si rivolgevano ad amici o conoscenti infermieri che, in maniera gratuita o solidale, effettuavano il prelievo a casa e consegnavano il campione al laboratorio.

Questa possibilità, oggi vietata, rappresentava per numerose famiglie una soluzione concreta a difficoltà quotidiane. Sebbene il servizio ufficiale di prelievo a domicilio sia ancora attivo — e soggetto a precisi requisiti medici — la sospensione della componente volontaria ha lasciato scoperta una fascia non trascurabile di utenti, che ora si ritrovano a dover affrontare file, spostamenti complicati e tempi di attesa più lunghi.

Molti cittadini esprimono il proprio disagio: «Non tutti hanno diritto al servizio ufficiale a domicilio, ma nemmeno la possibilità fisica o economica di recarsi ogni volta in ospedale», racconta un residente. «Finora ci affidavamo a un’infermiera di famiglia, in modo del tutto volontario. Ora ci viene detto che non è più consentito».

Le motivazioni alla base della sospensione non sono state comunicate in maniera chiara, ma si parla di esigenze di regolamentazione e responsabilità professionale. Il provvedimento, però, ha creato confusione e un senso diffuso di abbandono, soprattutto tra le persone più fragili.