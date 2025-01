Questa è la triste storia di una anziana signora, di 94 anni, costretta da anni a rimane di notte, e anche gran parte del giorno, da sola (nonostante evidenti problemi di deambulazione).

L’anziana signora vive nella casa di sua proprietà e gode di una buona pensione di cui “purtroppo”, suo malgrado, non sarebbe mai venuta a conoscenza. Lo “sforzo” dei figli, sarebbe stato quello di ottenere dal comune di Manfredonia la Home Care Premium, un’assistenza di due ore e mezza al giorno, che ovviamente non è sufficiente a garantire supporto per la notte e per tutto il giorno.

La finalità di questa denuncia, aggiunge Manzella, è che gli organi preposti, Assistenti Sociali o il Sindaco, intervengano su questa situazione, affinché la pensione di questa anziana signora venga utilizzata per pagarle l’assistenza h24, prima che succeda l’irreparabile.

Nota stampa a cura di Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.