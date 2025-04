E' scontro Marasco - Manzella: "Chiarezza sui meriti e rispetto per il lavoro dei volontari CIVILIS, diffido"

Manfredonia – Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, attualmente anche Comandante del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali, ha rilasciato una dichiarazione pubblica per fare chiarezza su alcuni recenti episodi legati al ritrovamento e alla denuncia di abbandoni illeciti di rifiuti sul territorio comunale, precisando ruoli, tempi e meriti delle azioni svolte.

“Apprezzo sinceramente il lavoro di tutti i volontari che si impegnano per il bene del nostro territorio,” ha dichiarato Marasco, “ma è necessario porre fine a comportamenti che generano confusione e appropriazione indebita del lavoro altrui. Non si può continuare ad arrivare dopo e cercare visibilità come se si fosse stati i primi a scoprire i fatti.”

Marasco si riferisce in particolare ad alcuni episodi specifici:

EX Lido Bagni Romagna (Zona turistica) – L’area è stata oggetto di un importante intervento da parte degli Ispettori Ambientali CIVILIS il 17 dicembre 2023, e non, come riportato da alcune testate, il 7 gennaio 2024. Il sopralluogo è avvenuto con la presenza della pattuglia CIVILIS e dei Carabinieri Forestali dell’Oasi Lago Salso. Documentazione fotografica, video e tabulati telefonici comprovano l’operazione. Monte Aquilone (ex Enea) – 18 febbraio 2024 – A seguito di una segnalazione pervenuta all’alba da un associato CIVILIS e da un agricoltore locale, i volontari si sono recati sul posto per constatare l’abbandono di balloni di rifiuti. Al loro arrivo era già presente il signor Manzella, informato secondo quanto riferito da un pastore della zona. Zona Industriale PIP/D46 – 8 aprile 2025 – Anche in questo caso, Marasco sottolinea che gli Ispettori CIVILIS erano già intervenuti e avevano diffuso comunicazioni con foto e video. “Solo dopo queste pubblicazioni – afferma – Manzella si è recato sul posto, come spesso accade.”

“Stranamente – prosegue – non si è presentato in altri punti della stessa zona dove abbiamo scoperto altri rifiuti. Eppure dispone di un veicolo ex Polizia Municipale concesso gratuitamente dal Comune. Perché limitarsi solo a determinate aree?”

Marasco precisa di non voler sminuire nessuno, ma invita al rispetto del lavoro svolto da chi opera con continuità e spirito di servizio: “Il nostro impegno è costante, documentato, e volto esclusivamente al bene comune. Non possiamo tollerare chi, puntualmente, si appropria di meriti altrui solo per visibilità.”

Infine, lancia una riflessione alle autorità competenti e agli organi di stampa:

“Spero che si tenga conto di questa mia comunicazione, che vale anche come diffida formale, affinché in futuro si ponga maggiore attenzione nel verificare le fonti e l’esatta ricostruzione dei fatti. Dobbiamo sì apparire, ma con verità e trasparenza, non sulle spalle del lavoro altrui.”

Il comunicato si conclude con un appello all’unità d’intenti e al rispetto reciproco:

“Siamo tutti al servizio della comunità. Io amo profondamente questo territorio e continuerò a lottare per tutelarlo, con o senza riflettori.” (NOTA STAMPA).