Manfredonia. Famiglia vittima di atti di vandalismo e bullismo in via San Lorenzo. "Basta, non ce la facciamo più"

Manfredonia. Una famiglia residente in un’abitazione a piano terra in via San Lorenzo, a Manfredonia, sta vivendo una situazione di crescente disagio e paura a causa di atti di vandalismo e bullismo perpetrati da un gruppo di giovani, tra cui alcune ragazze.

Da diverse settimane, ogni sera e, come avvenuto ieri, anche durante le ore di pranzo, la famiglia ha subito dispetti, atti di violenza fisica, e insulti.

Gli autori degli atti di vandalismo, che si divertono a tirare calci e pugni alla porta dell’abitazione, lanciando anche oggetti come bottigliette d’acqua, sembrano non aver alcun freno. Nonostante la situazione stia diventando insostenibile, la famiglia non ha mai avuto alcun conflitto con questi giovani e non è riuscita a identificarli. “Siamo una famiglia perbene“, affermano, “non abbiamo mai fatto male a nessuno, ma ora basta: siamo pronti a far valere i nostri diritti, perché non possiamo più tollerare queste angherie“.

La situazione è stata già segnalata alle forze dell’ordine, ma, secondo la famiglia, l’intervento delle autorità sembra non essere sufficiente a fermare gli episodi di bullismo e violenza. La paura che questa escalation possa continuare senza conseguenze sta spingendo la famiglia a cercare una soluzione che garantisca sicurezza e giustizia. “Siamo buoni, ma non siamo fessi“, dichiarano con determinazione, sottolineando che non cederanno alla prepotenza e che continueranno a lottare per proteggere la loro casa e la loro tranquillità.

Una donna con la sua famiglia sperano che la loro denuncia possa essere un segnale per altri che si trovano in situazioni simili, ma anche un invito alle autorità e alla cittadinanza ad agire per fermare questo tipo di “comportamenti inaccettabili.”