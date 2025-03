Manfredonia. "Strage silenziosa a Borgo Mezzanone, non ce l'ha fatta il terzo cane"

È morto anche il terzo cane. Dopo una notte di agonia, non ce l’ha fatta. I primi due erano stati trovati ieri senza vita a Borgo Mezzanone . Tutti e tre avvelenati. Tutti e tre accuditi con amore da alcuni residenti della borgata, dove vivevano da tempo, dopo essere stati sterilizzati e reimmessi sul territorio come prevede la legge.

Occorre precisare che il Comune, in assenza di pericolo per l’incolumità pubblica o di gravi condizioni sanitarie, non poteva – né può – prelevarli arbitrariamente.