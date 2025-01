La tragedia di Elisa e Daniele si è consumata in pochi istanti, segnando drammaticamente l’inizio del 2025. Marito e moglie da pochi mesi, i loro destini si sono intrecciati in un epilogo tragico a Gualdo Tadino, trasformando la cittadina umbra nel teatro del primo femminicidio dell’anno in Italia.

Elisa Stefania Feru: una giovane vita spezzata

Elisa Stefania Feru, 29 anni, era originaria della Romania ma cittadina italiana. Operatrice socio-sanitaria presso l’Istituto Serafico di Assisi, si dedicava con amore all’assistenza di bambini con disabilità. Solo pochi mesi fa aveva coronato il sogno di sposare Daniele Bordicchia, 38 anni, guardia giurata. La foto del loro matrimonio, pubblicata sul profilo Facebook di Elisa, raccontava di un momento di felicità. Ma dietro quella gioia apparente si celava una crisi coniugale che Daniele, a quanto pare, non riusciva ad accettare.

Il dramma: un colpo per lei, uno per sé stesso

Daniele ha utilizzato la sua Glock 17 calibro 9, l’arma di servizio, per sparare alla moglie, uccidendola con un solo colpo. Poi ha rivolto l’arma contro di sé, togliendosi la vita. I corpi sono stati trovati dai genitori di Daniele il 5 gennaio. Preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio, si sono recati nella casa della coppia, scoprendo il dramma: Elisa era in salotto, Daniele in camera da letto.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione i fatti, inclusa l’ora esatta dell’omicidio-suicidio, che potrebbe essere avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. I vicini di casa, nella frazione di Gaifana, non avevano sentito litigi, ma sembra che il rapporto tra i due fosse teso da tempo.

La reazione delle istituzioni

“Difficile trovare le parole per descrivere un evento così tragico che ha scosso profondamente la nostra comunità”, ha dichiarato Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. “La violenza di genere e in famiglia è una delle sfide sociali più urgenti del nostro tempo. Dobbiamo intensificare gli sforzi di prevenzione e rafforzare le reti di protezione per le donne. Al tempo stesso, è fondamentale creare percorsi specifici per gli uomini che agiscono con violenza, per prevenire tragedie simili in futuro”.

Un fenomeno che non può essere ignorato

Questo dramma riaccende i riflettori su un problema che tocca ogni strato della società e che spesso viene riconosciuto troppo tardi. La necessità di prevenzione, sensibilizzazione e interventi tempestivi diventa sempre più urgente per evitare che altre vite vengano spezzate da gesti di violenza irreparabili.

