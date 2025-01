Valorizzato il percorso Mattinata-Monte Saraceno-Monte Sant'Angelo

Si sono conclusi i lavori di recupero e manutenzione del sentiero Mattinata-Monte Saraceno-Monte Sant’Angelo, un importante progetto di valorizzazione turistica e naturalistica finanziato attraverso la co-progettazione tra i comuni di Mattinata e Monte Sant’Angelo. L’intervento è stato realizzato nell’ambito dell’intervento 2.6 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia e coordinato dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo. Il progetto ha avuto l’obiettivo di ripristinare e valorizzare un antico percorso storico, il Sentiero di Monte Saraceno (Strada vicinale Narcisi), che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia, natura e paesaggio dei due comuni.

Il sentiero, lungo circa 12,2 chilometri, rappresenta una nuova opportunità per i visitatori di esplorare il Gargano attraverso un itinerario che collega il Comune di Mattinata a Monte Sant’Angelo. Il percorso attraversa una serie di località di grande interesse, tra cui Le Monache, Punta Rossa, Monte Saraceno, Piana di Mattinata, Trappeto Mangini, Carminello, Monte Acuto, Rizzo e Narcisi, fino a giungere a Monte Sant’Angelo. Il punto di partenza/arrivo del sentiero, situato nel Comune di Mattinata, coincide con la località Le Monache, uno dei punti più panoramici dell’itinerario.

I lavori di recupero hanno incluso la realizzazione di diverse aree di sosta lungo il percorso, ideali per il riposo e la contemplazione del paesaggio, oltre al posizionamento di segnaletica informativa e tratti di staccionata che garantiscono la sicurezza dei visitatori. Il sentiero, oltre a costituire un piacevole percorso pedonale immerso nella natura, offre anche l’opportunità di visitare l’area archeologica di Monte Saraceno, con i suoi spettacolari affacci sulla spiaggia di Mattinata.

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio di valorizzazione del territorio, unendo la bellezza del paesaggio naturale e la ricchezza storica, con l’obiettivo di incentivare il turismo sostenibile e di qualità nella regione del Gargano. Il sentiero Mattinata-Monte Saraceno-Monte Sant’Angelo non solo rappresenta un’importante risorsa per i turisti, ma anche un nuovo modo di vivere il territorio, riscoprendo sentieri antichi e tradizioni millenarie.

L’inaugurazione del sentiero è un segno concreto di come la collaborazione tra i comuni e gli enti locali possa portare a risultati importanti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del nostro territorio. Con il completamento dei lavori, il sentiero diventa ora un’ulteriore attrazione per chi desidera scoprire il Gargano in tutta la sua bellezza.