“Esprimiamo condanna ed indignazione per l’inaudito atto di violenza che ha nuovamente macchiato la città di Vieste. L’omicidio di Giambattista Notarangelo rappresenta l’ennesimo disumano atto di una spirale criminale che sta turbando alle fondamenta la nostra città, incrinandone la stabilità sociale ed economica. Lo dice in una nota il sindaco di Vieste avv. Giuseppe Nobiletti. Vieste non è disposta a sottostare a queste feroci logiche mafiose ed intende invece proseguire in un cammino di legalità, unico e reale strumento per estirpare il fenomeno criminoso dal nostro splendido territorio. L’Amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità viestana, confidando nelle Forze dell’Ordine ne sollecita una risposta ferma, risolutiva ed esemplare che possa finalmente porre fine a questa inaccettabile sequenza di atti criminosi”. Omicidio Notarangelo. Nobiletti “Necessaria una risposta risolutiva” ultima modifica: da

