Il Taranto si prepara al difficile incontro contro l’Audace Cerignola, previsto per lunedì 11 novembre 2024.

La squadra, fresca della vittoria contro l’Avellino, cercherà di proseguire la sua corsa verso un altro successo fondamentale per il morale e la classifica, sebbene, negli ultimi giorni, sia stata colpita da una penalizzazione di 4 punti imposta dal Tribunale Federale Nazionale (TFN). Questa penalizzazione ha gettato un’ombra sulla squadra, che però sta affrontando la situazione con determinazione.

Il tecnico Michele Cazzarò ha dichiarato che la squadra sta bene fisicamente e mentalmente, sebbene la sfida con il Cerignola, una squadra più esperta che gioca insieme da anni, rappresenti un ostacolo maggiore rispetto ad Avellino. Cazzarò ha sottolineato l’importanza di continuare a lottare fino all’ultimo minuto e di affrontare ogni partita con un forte spirito di appartenenza. “Dobbiamo combattere e soffrire fino al ’95’,” ha affermato il mister, mettendo in evidenza l’approccio determinato che vuole trasmettere alla sua squadra.

L’allenatore ha anche parlato dei giovani, in particolare di Battimelli, definito un attaccante promettente, e di Del Favero, che non era in perfette condizioni prima della partita con l’Avellino ma che potrebbe essere titolare per la prossima sfida. Cazzarò ha poi confermato la sua fiducia nei giovani della squadra, rimarcando che l’età non è un fattore discriminante nella scelta dei giocatori da schierare.

L’incertezza sul futuro della proprietà non sembra distogliere Cazzarò dalla sua missione: la priorità resta la partita di lunedì e il sostegno al gruppo. “La società è unita e la cosa più importante è il risultato sul campo,” ha detto, spiegando anche che il presidente Giove, sebbene emozionato dopo la vittoria contro l’Avellino, ha continuato a sostenere la squadra, insieme al direttore sportivo Sapio​.

Lo riporta AntennaSud.com.