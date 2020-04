Prefettura Foggia: 17 i cittadini ancora positivi al Covid19 a Manfredonia

“Come da ultima comunicazione ufficiale della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale risultanodi cuipositivi. Sono stati registrati fino ad oggidecessi per Coronavirus“. Lo rende noto, attraverso un comunicato odierno, il, Emergenza Covid-19.

Complessivamente, sono 38 (o 39) i cittadini residenti e/o nativi di Manfredonia risultati positivi al nuovo coronavirus Covid-19 (SARS–CoV–2), dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

L’ultimo aggiornamento ufficiale era fermo al 06.04.2020, ore 23: da inizio emergenza, da raccolta dati di StatoQuotidiano, erano 30 i casi confermati di positività al Covid-19, compreso i 3 decessi. Dai precedenti 114 comunicati ufficialmente, al 6 aprile 2020, erano 99 i cittadini residenti a Manfredonia catalogabili tra quarantena – isolamento – ricovero in ospedale. Per la Prefettura di Foggia al 6 aprile 2020, erano complessivamente 13 i cittadini ancora positivi al Covid-19 residenti a Manfredonia. Ora l’aggiornamento: 17 i positivi al momento, 4 i decessi. I positivi in totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, restano 38 (39).

