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Home // Cronaca // Due incidenti nella notte a Foggia: cinque feriti, auto ribaltata sulla SS673

FOGGIA INCIDENTI Due incidenti nella notte a Foggia: cinque feriti, auto ribaltata sulla SS673

Il primo incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 673, all’altezza dell’intersezione con via Sprecacenere, nella periferia di Foggia

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Notte di paura sulle strade del capoluogo dauno, dove nel giro di poche ore si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno provocato il ferimento di cinque persone. Entrambi i sinistri sono avvenuti alle porte della città e hanno richiesto l’intervento della polizia locale e dei sanitari del 118.

Il primo incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 673, all’altezza dell’intersezione con via Sprecacenere, nella periferia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente. Nell’impatto una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata.

Ferito il conducente dell’auto capovolta, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, secondo quanto emerso, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Poche ore più tardi un secondo incidente si è verificato sulla strada statale 90, alle porte della città. Anche in questo caso coinvolte due automobili che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare.

Quattro le persone rimaste ferite nel violento impatto. Tutti i coinvolti sono stati assistiti dai sanitari intervenuti sul posto e trasferiti in ospedale: nessuno, al momento, sarebbe in gravi condizioni.

La polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

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