CODOGNÈ — Si chiamava David Sbiha, aveva 29 anni ed era originario di Foggia il giovane motociclista morto nelle scorse ore in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di domenica lungo via Roma, nel comune di Codognè, in provincia di Treviso.

Il giovane, residente a Gaiarine e impiegato come operaio, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un palo nella frazione di Roverbasso.

L’impatto si è verificato intorno alle 23.30 mentre il 29enne stava facendo ritorno a casa. Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno soccorso il motociclista e disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Le condizioni del giovane sono apparse da subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, David Sbiha è deceduto nella mattinata di oggi a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il giovane aveva trascorso parte della domenica con alcuni amici motociclisti presso uno storico punto di ritrovo per biker della zona, prima di rimettersi in viaggio verso casa.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, sia nel Trevigiano sia nella sua città d’origine, Foggia. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo riporta Oggi Treviso.