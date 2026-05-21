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VIESTE PIZZOMUNNO A Vieste nasce ‘Il Gelato di Pizzomunno’: «Valorizzare il gelato artigianale e sostenere iniziative sociali»

Tra gli obiettivi principali dell’associazione c’è la volontà di organizzare eventi sociali e iniziative rivolte soprattutto a bambini e famiglie

A Vieste nasce 'Il Gelato di Pizzomunno': «Valorizzare il gelato artigianale e sostenere iniziative sociali»

A Vieste nasce 'Il Gelato di Pizzomunno': «Valorizzare il gelato artigianale e sostenere iniziative sociali» - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

A Vieste prende vita l’associazione “Il Gelato di Pizzomunno”, una nuova realtà nata dall’unione di alcuni storici gelatieri del territorio con l’obiettivo di promuovere il gelato artigianale, valorizzare le tradizioni locali e sostenere iniziative sociali dedicate alla comunità.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Cinzia Negrini e Marino Solitro della Gelateria Negrini, Michele Tantimonaco insieme al figlio Samuele dell’Antica Gelateria Tantimonaco, Daniele Langianese del Bar Gelateria Ruggieri, Piero Mascia del Caffè del Mar, Celeste Di Carlo della Gelateria Sottozero e Domenico Maggiore con la figlia Laura della Gelateria Maggiore. Professionisti del settore che hanno deciso di mettere insieme esperienza e passione per rafforzare il valore del gelato artigianale nel territorio viestano.

Alla guida dell’associazione è stato nominato Domenicantonio Maggiore, con l’intento di fare della nuova realtà un punto di riferimento per la diffusione della cultura del gelato artigianale, coinvolgendo le attività storiche locali e promuovendo il lavoro artigiano come patrimonio identitario della città.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione c’è la volontà di organizzare eventi sociali e iniziative rivolte soprattutto a bambini e famiglie, favorendo momenti di aggregazione, inclusione e condivisione attraverso attività legate al territorio.

Il primo appuntamento in programma sarà “Un Gelato per un Sorriso”, manifestazione prevista per il 25 maggio 2026, che coinvolgerà i bambini delle scuole dell’infanzia, i ragazzi dell’associazione “Cuori in Movimento” e diverse realtà sociali del territorio. L’evento si svolgerà lungo Corso Lorenzo Fazzini, Viale Marinai d’Italia e Via Santa Maria di Merino, con attività ricreative, momenti di intrattenimento e naturalmente protagonista assoluto: il gelato.

«Il nostro obiettivo è valorizzare il gelato artigianale come simbolo di tradizione, qualità e condivisione, creando allo stesso tempo occasioni di incontro e sorrisi per tutta la comunità», spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’associazione rivolge inoltre un invito a cittadini, attività commerciali e istituzioni, chiedendo sostegno e partecipazione alle future iniziative per contribuire insieme alla promozione del territorio, delle sue eccellenze artigianali e dei valori della solidarietà.

Lo riporta retegargano.it.

1 commenti su "A Vieste nasce ‘Il Gelato di Pizzomunno’: «Valorizzare il gelato artigianale e sostenere iniziative sociali»"

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