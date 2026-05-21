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MANFREDONIA CONVEGNO Manfredonia, a Palazzo Celestini il convegno sui reati ambientali e urbanistici

L’iniziativa punta ad approfondire i temi della tutela ambientale, della legalità urbanistica e delle strategie di prevenzione nei territori caratterizzati da particolari criticità ambientali e urbanistiche

Manfredonia, a Palazzo Celestini il convegno sui reati ambientali e urbanistici

Manfredonia, a Palazzo Celestini il convegno sui reati ambientali e urbanistici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Si terrà oggi, 21 maggio 2026, alle ore 17, presso Palazzo Celestini, il convegno dal titolo “Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”, promosso dal Rotary Club di Manfredonia.

L’iniziativa punta ad approfondire i temi della tutela ambientale, della legalità urbanistica e delle strategie di prevenzione nei territori caratterizzati da particolari criticità ambientali e urbanistiche, attraverso il contributo di rappresentanti delle istituzioni, professionisti ed esperti del mondo accademico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, insieme ai presidenti degli ordini professionali provinciali: l’avvocato Gianluca Ursitti per l’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’architetto Tiziano Bibbò per l’Ordine degli Architetti di Foggia, l’ingegnere Stefano Torraco per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, il geometra Antonio Troisi per il Collegio dei Geometri di Foggia e l’avvocato Giovanni Bisceglia, presidente dell’Unione degli Avvocati di Manfredonia. Previsto inoltre l’intervento dell’ingegnere Michele Piacquadio, assistente del Governatore Rotary.

A moderare l’incontro sarà il presidente del Rotary Club Manfredonia, l’ingegner Raffaele Fatone.

Tra i relatori figurano la professoressa Francesca Cangelli dell’Università di Foggia, il professor Gianluca Ruggiero dell’Università del Piemonte Orientale e il professor Giandomenico Salcuni dell’Università di Foggia, che offriranno approfondimenti sui profili giuridici, urbanistici e ambientali legati alla gestione e alla prevenzione dei reati nei contesti territoriali complessi.

Le conclusioni saranno affidate al Procuratore della Repubblica di Foggia, dottor Enrico Infante.

L’evento gode del patrocinio degli ordini professionali coinvolti e rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi della legalità, della pianificazione del territorio e della salvaguardia ambientale.

1 commenti su "Manfredonia, a Palazzo Celestini il convegno sui reati ambientali e urbanistici"

  1. A parte gli abusi diffusi in tutta la città ed oltre, ma tutta l’area di Siponto, andrebbe rasa al suolo? Chiacchiere mort. Risparmiatevi!

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