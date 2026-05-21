Parte a Foggia la mobilitazione popolare con raccolta firme per chiedere il rilancio della storica linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, oggi utilizzata solo per un periodo limitato dell’anno. L’iniziativa è stata avviata anche a Manfredonia e punta a sollecitare le istituzioni e il gestore del servizio affinché la tratta venga resa attiva tutto l’anno e trasformata in un asse strategico per la mobilità sostenibile dell’area vasta dauna e del Gargano.

La linea ferroviaria, realizzata tra il 1879 e il 1885 grazie al contributo dei cittadini di Foggia (51%), Manfredonia (34%) e Monte Sant’Angelo (15%), viene oggi utilizzata per circa due mesi l’anno. Il comitato promotore propone invece una sua trasformazione in una metropolitana di superficie elettrica, con servizi regolari, cadenzati e intermodali, sia per passeggeri sia per merci.

Il Comitato promotore sottolinea come l’iniziativa non abbia carattere polemico: «Non un’azione contro qualcosa o qualcuno ma la richiesta del sostegno popolare, dopo gli atti approvati dal Comune di Foggia e dichiarazioni espresse da quello di Manfredonia (che si deve però ancora pronunciare con atti consiliari), senza preclusioni per nessuno e perché si possa attuare anche qui quello che si sta realizzando nel resto della Puglia e d’Italia».

Dopo l’assemblea pubblica svolta circa un mese fa, la raccolta firme prenderà ufficialmente il via sabato 23 maggio, dalle 10.30 alle 21.00, con un gazebo allestito in piazza Umberto Giordano, nei pressi del Palazzo degli Uffici Statali.

Nel documento viene inoltre evidenziata la necessità di valorizzare le infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai collegamenti con i porti, alla Piattaforma Logistica di Incoronata, e alla possibilità di integrare la rete ferroviaria con la stazione AV e l’aeroporto Gino Lisa, reinserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti. L’obiettivo sarebbe la creazione di un hub multimodale integrato nel nodo urbano di Foggia e nella rete TEN-T europea.

Il comitato richiama infine l’attenzione sui possibili investimenti necessari per il potenziamento e l’elettrificazione della linea, evidenziando come interventi simili siano già stati realizzati in altre aree del Paese, come Piemonte-Valle d’Aosta ed Emilia Romagna-Lombardia, oltre che nella stessa Puglia.

L’appello finale è rivolto alla cittadinanza: una richiesta di sostegno per garantire a un bacino di oltre 230.000 residenti tra Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste le stesse opportunità di mobilità e sviluppo di altri territori italiani. «FOGGIANI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI», conclude il Comitato Promotore.