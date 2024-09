I tifosi interisti ricordano ancora oggi, con immensa gioia, un giocatore che ha permesso ai nerazzurri di vincere diversi scudetti e una preziosissima Champions League. In pochi, però, sanno che dietro questo fenomeno si trova una storia molto particolare, per certi versi unica nel suo genere, proprio come Maicon.

Maicon, un terzino con piedi da trequartista

Maicon non è stato un semplice giocatore, ma un’icona che ha cambiato per sempre un ruolo in campo, ovvero quello del laterale di difesa. Il suo impatto è stato talmente clamoroso da aver permesso all’Inter di ribaltare qualsiasi pronostico in pochi anni: dalle scommesse Serie A fino alle quote sulla vincitrice in Champions League, il brasiliano ha contribuito in modo decisivo ad arricchire la bacheca dei trofei della società nerazzurra vincendo tutto ciò che si poteva vincere.

Prima di Maicon erano stati pochissimi i cosiddetti terzini di spinta, al punto che questa definizione nemmeno esisteva. Poi, tutto è cambiato, per merito di un giocatore brasiliano dato già per finito all’inizio della sua carriera. E per un equivoco di natura tattica: come può un difensore che non difende giocare in una squadra di livello europeo? I critici dicevano questo: “Non siamo in Brasile, in Europa si gioca in un altro modo”. Ma la storia ha smentito tutti.

Maicon arrivò all’Inter in sordina: una vera scommessa, pagata soltanto 6 milioni al Monaco, che aveva già deluso a causa dell’impatto col calcio europeo. All’Inter Maicon faticò molto all’inizio: giocava poco e quando giocava commetteva errori grossolani, ad esempio causando espulsioni evitabili. Poi la svolta: Mancini capì il tesoro che si celava dietro quel colosso, e Maicon rispose a tono, diventando titolare inamovibile sulla fascia destra in difesa. E con ampio margine di libertà, per poter scatenare la sua corsa, la sua fisicità prorompente e l’enorme potenza del suo destro.

I gol più belli e alcune curiosità su Maicon

Maicon viene ricordato ancora oggi per alcune reti entrate di diritto nella storia, come quella segnata alla Juventus ad aprile 2010. Dopo una ribattuta in seguito ad una punizione, dal limite dell’area Maicon prima controlla la palla volante di coscia destra, poi fa un sombrero sempre di destro a Camoranesi, un secondo palleggio con la coscia e poi un destro al fulmicotone che non lascia scampo a Buffon.

Un altro gol sensazionale Maicon lo ha segnato al Barcellona durante la semifinale d’andata di Champions League, con un controllo preciso al centro dell’area e la successiva zampata in stile Pippo Inzaghi. Memorabile anche la rete segnata contro il Milan nel derby del 2012. Non solo gol, perché Maicon fu decisivo anche come passaggi vincenti, dato che con la maglia dell’Inter ha collezionato ben 50 assist: ecco spiegato perché Maicon è stato spesso definito un trequartista prestato alla difesa.

Si chiude con una curiosità che in molti già conoscono. Il papà voleva chiamarlo Michael Douglas, ma l’impiegato dell’anagrafe si rifiutò, cambiando di proposito Michael in Maicon. Per la cronaca, il fratello di Maicon avrebbe dovuto chiamarsi Marlon Brando. (NOTA STAMPA).