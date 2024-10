Foggia, giovane aggredito si rifugia nella scuola

Attimi di paura questa mattina nel liceo Lanza di Foggia. Un giovane con ferite e sanguinante – a quanto si apprende – ha cercato riparo nell’istituto scolastico inseguito da un gruppo di persone (una delle quali pare fosse armata di bastone), che si è poi dileguato. Tanto spavento da parte di alcuni cittadini che erano all’esterno del liceo e che hanno allertato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al giovane ferito che ha nel frattempo trovato riparo in uno spogliatoio della palestra dell’istituto. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stata una rissa nei giardini antistanti l’istituto scolastico.

Non si tratta di uno studente dell’istituto – ha chiarito la dirigente scolastica Mirella Coli che ha sottolineato che “nessun problema si è venuto a creare per gli alunni in quei momenti impegnati nelle quotidiane lezioni». Toccherà alla polizia chiarire i contorni della vicenda anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it