SAN SEVERO (FOGGIA) – Un uomo di 36 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale che unisce San Paolo di Civitate a San Severo, nel Foggiano.

L’uomo era alla guida di una Bmw che, per cause da accertare, si è scontrata con un camion che stava trasportando un carico di pomodori.

Il 36enne è morto sul colpo.

Il drammatico incidente ha sconvolto la comunità del Foggiano nel pomeriggio di ieri.

La collisione, dalle dinamiche ancora in fase di accertamento, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale lungo questo tratto, già noto per la sua pericolosità.

Le autorità sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Il tragico evento ha lasciato un vuoto profondo nei familiari e nella comunità, accendendo nuovamente i riflettori sulla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza lungo le strade provinciali.

Seguiranno aggiornamenti sulle indagini in corso e sulle eventuali misure che potrebbero essere adottate per prevenire simili tragedie in futuro.

Lo riporta SanseveroNews