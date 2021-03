Manfredonia. Contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2019

Manfredonia, 02/03/2021 – Il Comune di Manfredonia, con determinazione dirigenziale n. 185 del 24.02.2021, pubblicata in data 25.02.2021, ha approvato la graduatoria relativa ai contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2019, di cui all’art.11 Legge 431/98, suddivisa in richiedenti ammessi fascia “A” e ammessi fascia “B”, con l’indicazione a fianco di ciascuno dell’ammontare del contributo assegnato, nonché l’elenco degli esclusi, con l’indicazione della relativa motivazione.

Si precisa che ai richiedenti ammessi in fascia “B” il contributo assegnato è pari a € 0,00 per esaurimento del Fondo disponibile.

Alla liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto si procederà solo a seguito dell’effettivo accreditamento delle risorse da parte della Regione Puglia.

Per informazioni e chiarimenti i diretti interessati, potranno rivolgersi all’Ufficio casa – Servizi Sociali, ai seguenti numeri telefonici: 0884/519628 – 0884/519686.

Allegati

– Determinazione n. 185 del 24.02.2021