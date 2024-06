"L'isola di San Nicola merita di diventare sito Unesco e Capitale della cultura"

Isole Tremiti. “La previsione, anni fa, di ben 20 milioni di euro da parte del Mibact per far rinascere l’isola di San Nicola non ha finora portato a un miglioramento tangibile. Per noi è essenziale che l’isola – che rappresenta il patrimonio storico, archeologico e culturale delle Diomedee – sia davvero valorizzata al meglio, eliminando qualunque traccia di degrado e facendone una destinazione turistica per i tanti, italiani e stranieri, che si spostano per finalità culturali.

E’ indispensabile lavorare per la promozione del territorio e la valorizzazione del centro abbaziale di San Nicola, attraverso campagne di marketing e iniziative culturali, con obbiettivo a medio termine di promuovere la candidatura dell’isola di San Nicola e delle Tremiti a sito tutelato dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Si tratta, infatti, dell’unica abbazia benedettina su un’isola fortificata nel Mediterraneo (l’altra abbazia su un’isola è Mont Saint Michel, in Francia, già patrimonio Unesco). L’eventuale inserimento nella lista dei siti Unesco farebbe fare un decisivo salto di qualità al nostro arcipelago in tema di turismo. Esistono siti patrimonio Unesco che hanno un terzo della storia di San Nicola.

Riteniamo imprescindibile promuovere l’abbazia di San Nicola attraverso progetti di restauro e conservazione, con eventi culturali, mostre e visite guidate volti a favorire la conoscenza e l’apprezzamento del sito da parte dei residenti e dei turisti.

Ma serve anche intervenire, al contempo, sulla messa in sicurezza dell’isola di San Nicola dal rispetto al dissesto idrogeologico. Implementeremo interventi per prevenirlo e contrastarlo, proteggendo le persone e le infrastrutture dagli eventi calamitosi.”

Roberto Calabrese, candidato sindaco della lista Tremiti Nuovi Orizzonti