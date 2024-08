FOGGIA – “Sono addolorato per l’improvvisa scomparsa di Onorato D’Amato, persona sempre disponibile e già Sindaco di Poggio Imperiale molto capace ed attento alle problematiche della comunità che ha ben amministrato.

Rivolgo alla sua famiglia le mie personali condoglianze e di tutta Forza Italia provinciale di Foggia”.

Lo scrive sui social il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba.

Onorato D’Amato, ex consigliere comunale di Poggio Imperiale, nel foggiano (è stato anche candidato sindaco) ed ex funzionario della prefettura di Foggia è morto annegato ieri mentre faceva il bagno, in località Acquarotta, a Marina di Lesina.

A dare l’allarme, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la moglie del settantenne. Non è escluso che l’uomo possa avere avuto un malore mentre stava facendo il bagno.

Sul posto il personale del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso ma nonostante i tentativi dei medici per D’Amato non c’era più nulla da fare.