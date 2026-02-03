Un appuntamento di rilievo per gli appassionati di musica d’autore e jazz internazionale. Il 13 febbraio 2026 San Severo accoglierà i TRES Latin Jazz, celebre trio argentino, che si esibirà nello Spazio Off di Piazza San Francesco, all’interno del cartellone della XV edizione di JAZZ OFF, rassegna ormai punto di riferimento per la scena jazzistica del territorio.

Il concerto rientra nel tour mondiale 2026 della band, avviato in occasione dell’uscita del settimo album “Odisea del Talud”. I TRES Latin Jazz — Nahuel Bailo, Federico Hilal e Gabriel Gall — arrivano in Italia dopo il premio Ibermúsicas 2025 e una tournée internazionale che li porterà anche in Cina, confermando il loro profilo di assoluto rilievo nel panorama jazz contemporaneo.

Formatisi nel 2008 a Buenos Aires, i tre musicisti hanno costruito nel tempo un linguaggio originale capace di fondere la raffinatezza armonica del jazz con le radici ritmiche latinoamericane. La loro carriera è segnata da collaborazioni di prestigio internazionale, tra cui quelle con Sylvain Luc e Ibrahim Ferrer Jr., e da una presenza costante nei festival e nei club più importanti d’Europa.

La scelta dello Spazio Off, nel cuore del centro storico di San Severo, valorizza il carattere intimo e coinvolgente della proposta artistica. Il pubblico potrà assistere a una performance che unisce ricerca musicale e intensità emotiva, elementi che hanno reso i TRES Latin Jazz un riferimento del jazz latinoamericano contemporaneo.

Accanto all’attività concertistica, il trio è impegnato anche nella divulgazione culturale, con masterclass internazionali dedicate alle radici afro della musica argentina, come quelle tenute al Conservatorio Malakoff di Parigi.

L’evento, inserito nella storica rassegna JAZZ OFF, si preannuncia tra i più attesi della stagione musicale pugliese. È consigliata la prenotazione anticipata, vista la capienza limitata della sala.

Data: 13 febbraio 2026

Luogo: Spazio Off, Piazza San Francesco 12, San Severo (FG)

Rassegna: JAZZ OFF, XV edizione

Info e prenotazioni: 342 1038402

Il trio vanta sette album all’attivo, di cui tre in vinile, numerosi tour europei e un’attività didattica riconosciuta a livello internazionale, a conferma di un percorso artistico solido e in continua evoluzione.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.