A Torremaggiore, nel PTA “Prof. Nicola Bellantuono”, l’Officina della Salute

Sarà attiva dal 5 marzo 2024 a Torremaggiore, presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) “Prof. Nicola Bellantuono”, l’Officina della Salute.

Alle ore 10,00 il taglio del nastro.

Progetto nazionale di Croce Rossa Italiana, le Officine della Salute sono ambulatori solidali rivolti a persone in stato di vulnerabilità psico-socio-sanitaria.

Presidi in cui si offre una ampia rete di servizi integrati, dalle visite specialistiche operate da medici volontari, alla farmacia solidale fino al sostegno alimentare e al supporto psicologico.

Frutto della collaborazione tra Croce Rossa Italiana (attraverso il Comitato di San Severo – Torremaggiore), ASL Foggia e Amministrazione Comunale, l’Officina della Salute di Torremaggiore mira a costruire un percorso personalizzato verso il superamento dello stato di necessità della persona.

“Questo è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri -. Sottoscritto il protocollo d’intesa, abbiamo immediatamente messo a disposizione i locali del nostro Presidio Territoriale di Assistenza per lo svolgimento delle attività. Questo, perché siamo fortemente convinti che iniziative come queste vadano sostenute perchè capaci di creare un valore condiviso, a vantaggio di tutta la comunità”.

“Grazie a questo progetto – spiega il Sindaco Emilio Di Pumpo – anche gli utenti del nostro territorio beneficeranno di un servizio di grande utilità rivolto alle persone in stato di vulnerabilità psico-socio-sanitaria”. Il primo cittadino del centro federiciano e l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia De Cesare, ringraziano la presidente Paola Cuccitto, il Direttivo e tutti i volontari del comitato locale che ha potenziato l’attività di sostegno alla popolazione più vulnerabile della città aderendo al progetto del comitato nazionale.

“Questo risultato – concludono il Sindaco Emilio Di Pumpo e l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia De Cesare – è il frutto della lungimiranza del Comitato locale della Croce Rossa Italiana e della perfetta sinergia tra il Comune, l’Asl Fg e tutti gli attori coinvolti. Ringraziamo coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante progetto, di così alto valore per la nostra comunità e per un territorio ad alta criticità, bisognoso di attenzioni e cura”.