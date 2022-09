Meteo Puglia: weekend incerto, ma poi torna l’Anticiclone Africano

FOGGIA, 03/09/2022 – (ilmeteo) Un uragano sull’Atlantico ed un profondissimo ciclone sulle Isole Britanniche: il mese di Settembre inizia con una situazione meteorologica eccezionale.

L’uragano Danielle si sposterà verso Est, verso l’Europa ma ancora è molto lontano e la sua traiettoria da definire. Il ciclone extratropicale sulle Isole Britanniche, invece, sarà perlopiù stazionario per più giorni, e porterà condizioni perturbate sul Nord-ovest europeo. L’Italia risentirà marginalmente del Ciclone inglese con qualche pioggia e locali temporali forti nel weekend al Centro-Nord. La prossima settimana questa configurazione riporterà invece il caldo africano verso il nostro Belpaese.

La presenza del ‘pigro’ ciclone fermo sulle Isole Britanniche causerà a tratti dei forti temporali in Italia, più probabili tra Liguria e Toscana nelle prossime ore. Il maltempo sarà caratterizzato come negli ultimi giorni da fasi molto instabili alternate ad altre ampiamente soleggiate. In pratica vivremo un weekend dinamico al Centro-Nord, mentre al Sud avremo alta pressione e caldo in aumento.

Nella giornata di Domenica 4 Settembre la perturbazione si sposterà verso le regioni centrali, mentre al Nord le ampie schiarite notturne potrebbero favorire la prima nebbia della stagione: in Pianura Padana, specie lungo l’asta del fiume Po, è prevista una riduzione locale della visibilità. Prudenza, poi dal mattino la visibilità tornerà buona. Un cenno alle temperature: in questo weekend saranno autunnali al Nord con valori massimi localmente inferiori ai 24°C; da Lunedì rimonterà l’Anticiclone Africano e il caldo tornerà protagonista su tutto il Paese (prima di altre piogge attese a metà settimana al Nord). Come vediamo esistono ancora le mezze stagioni, in questo inizio del mese di settembre sembra che accada un po’ di tutto, anche un uragano atlantico verso l’Europa!

NEL DETTAGLIO

Sabato 3. Al nord: piogge e temporali specie al Nord-Ovest, in serata locali anche al Nordest. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria e Marche. Al sud: soleggiato con caldo in aumento.

Domenica 4. Al nord: nebbie al mattino in Val Padana, poi in prevalenza soleggiato. Al centro: locali piogge sulle coste tirreniche, temporali sui rilievi abruzzesi e molisani. Al sud: instabile sugli Appennini, localmente anche in Puglia, soleggiato e caldo altrove.

Lunedì 5. Al nord: locali nebbie al mattino in Val Padana, poi in prevalenza soleggiato. Al centro: nebbie al mattino poi soleggiato con caldo in aumento. Al sud: bel tempo con caldo in sensibile aumento.

Tendenza. Inizio della nuova settimana con sole quasi ovunque; caldo africano all’estremo Sud con 37-39°C e caldo in aumento anche al Centro-Nord. Da mercoledì inizia a peggiorare al Nord e parte del Centro. (ilmeteo)