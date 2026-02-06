Torremaggiore: tutto pronto per “Torremagia di Carnevale 2026”

La Città di Torremaggiore è pronta a celebrare Carnevale con allegria e spettacolo grazie all’evento “Torremagia di Carnevale 2026”, in programma lunedì 16 febbraio.

Il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati è previsto alle ore 15:30, con una sfilata che attraverserà le principali vie della città: partenza da via De Gasperi (fronte scuola Emilio Ricci), proseguimento su viale Aldo Moro, via Giambattista Vico, corso Giacomo Matteotti e arrivo in corso Italia.

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni e i gruppi partecipanti, tra cui: Scuola dell’Infanzia Partitaria “L’Isola Che Non C’è”, Asilo Nido Comunale “Il Villaggio Dei Sogni”, Associazione “Il Baffo” Odv, Gruppo Agesci Torremaggiore 1, Pro Loco De Rocca Casalnuovo Monterotaro, Asd Daunia Basket School 2010, Aic Associazione Italiana Castorini di Torremaggiore e molti altri.

La giornata si concluderà alle ore 19:00 in corso Italia con lo spettacolo finale: musica, animazione e il concerto per bambini e famiglie di Special Guest + HUNTRIX.

Cittadini, turisti e visitatori sono invitati a partecipare numerosi, mascherati e pronti a vivere un Carnevale all’insegna del divertimento.