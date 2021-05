Wizz aggiunge un aereo dalla base di Bari, 8 nuovi collegamenti da luglio

Bari, 6 maggio 2021: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, annuncia oggi l’assegnazione di un aeromobile Airbus A321 alla sua base di Bari e il raddoppio della sua capacità presso l’Aeroporto. Dal 1 luglio partiranno le 8 nuove rotte dal capoluogo pugliese. Collegamenti internazionali come Abu Dhabi, Basilea, Corfù, Londra Luton, Mykonos, Tel Aviv e nazionali come Milano Linate e Treviso arricchiranno il network della compagnia da Aeroporti di Puglia, offrendo ai passeggeri una scelta completa di destinazioni leisure, city break e destinazioni di interesse culturale.

“Questo velivolo aggiuntivo e la capacità che porta nella regione rappresentano un investimento significativo nell’Aeroporto Internazionale di Bari e nella regione locale – scrive Adp in una nota-creando oltre 40 posti di lavoro diretti e oltre 500 posti di lavoro indiretti a sostegno di industrie come aviazione, trasporti, ospitalità e turismo. Il collegamento della Puglia con otto famose destinazioni nazionali e internazionali fornirà una spinta all’economia locale aumentando la capacità dell’aeroporto di Bari di oltre 676.000 posti/anno, fornendo ai passeggeri locali opportunità di viaggio ancora più convenienti ed entusiasmanti a portata di mano”.

Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è un grande risultato pienamente in linea con l’orientamento di fondo che ha ispirato il Piano Strategico della Società e con le azioni concrete intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione dell’offerta di trasporto aereo e l’incremento della connettività internazionale della Puglia con le aree economicamente forti per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dei flussi turistici incoming. Di palmare evidenza l’importanza dello sviluppo di nuovi mercati come Israele e gli Emirati Arabi e la conferma del volo per Londra Luton e per Basilea, che consentiranno di accelerare il percorso di ripresa economica della Puglia e di miglioramento della competitività internazionale. Tutto ciò si aggiunge ai nuovi voli da Brindisi per Milano Malpensa e ai futuri sviluppi del network sull’aeroporto salentino. Ancora, fondamentale per il network nazionale è l’attivazione del volo per Milano Linate che compensa il calo di connettività registrato a causa della crisi di Alitalia. Il risultato di oggi è frutto anche del lavoro costante e sinergico con la Regione Puglia e gli enti del settore, da tempo impegnati al raggiungimento di risultati tesi allo sviluppo e alla crescita del territorio. Non dimentichiamo però il contesto storico che stiamo vivendo e l’importante campagna vaccinale messa in atto dal governo italiano e regionale, in modo che si possa garantire la giusta sicurezza sanitaria anche e soprattutto per chi viaggia. In questo contesto, Aeroporti di Puglia sta operando con tutta la organizzazione, ad ogni livello, con la massima energia, consapevolezza e responsabilità con la prospettiva di poter riprendere velocemente i livelli di attività, nella consapevolezza che i risultati finora raggiunti dalla Rete Aeroportuale Pugliese sono stati il frutto anche di una comunione di strategie, progettualità ed azioni che ha visto tutti gli stakeholders, tutti insieme come Sistema, protagonisti”.