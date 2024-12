Foggia. In vista delle imminenti prove selettive per l’assunzione di nuovo personale presso il Comune di Foggia, la Sindaca Maria Aida Episcopo si è rivolta pubblicamente ai candidati, formulando il suo più sentito augurio e sottolineando l’importanza di questa selezione per la città e per il futuro dei partecipanti.

Una carenza di organico da colmare

“La situazione del personale al Comune di Foggia è critica,” ha dichiarato la Sindaca. “Abbiamo una grave carenza di organico che si traduce in ritardi e talvolta in disservizi che l’impegno, la dedizione e l’ammirevole lavoro del personale attualmente in servizio non riescono sempre a compensare.

Per questo motivo, nel preparare il nuovo Piano assunzionale, abbiamo deciso di partire dai ruoli e dai profili che presentano le maggiori difficoltà. L’ingresso di nuovo personale è fondamentale per rispondere alle esigenze della collettività e garantire un servizio all’altezza delle aspettative di tutti.”

Una selezione trasparente e meritocratica

La Sindaca Episcopo ha poi affrontato le polemiche sollevate in merito alla formula selettiva scelta per i concorsi. “Abbiamo adottato una modalità all’avanguardia, già utilizzata da molti ministeri e pubbliche amministrazioni, che prevede quiz a risposta multipla. Questa formula non è, come alcuni sostengono, ‘un terno al lotto’. Al contrario, richiede una solida preparazione di base e una conoscenza approfondita della materia, elementi imprescindibili per il superamento delle prove. Inoltre, grazie alla gestione affidata a una società specializzata e a commissari esterni, possiamo garantire trasparenza e correttezza, escludendo ogni possibilità di manipolazioni o pressioni esterne.”

Un’opportunità di cambiamento per molti

La Sindaca ha sottolineato l’impatto che queste assunzioni potranno avere non solo per l’Ente, ma anche per la vita dei candidati. “Siamo in una città e in una provincia che registrano tassi di disoccupazione molto elevati,” ha spiegato. “Queste prove rappresentano una chance concreta per cambiare la vita di tante persone. Un contratto di lavoro stabile permette di uscire dalla precarietà, di pianificare un futuro più sereno e di realizzarsi sia personalmente che professionalmente.”

Il valore del merito e l’importanza del momento

Rivolgendosi direttamente ai candidati, la Sindaca Episcopo ha espresso il proprio incoraggiamento: “Non lasciatevi distrarre da voci disfattiste o maliziose. I risultati dipenderanno esclusivamente dalla vostra preparazione, dai sacrifici che avete fatto e dalla capacità di affrontare questo momento con determinazione. Per voi è un’occasione importante, ma lo è anche per noi: investiamo molte risorse, sia economiche che umane, e vogliamo che tutto si svolga nel rispetto della meritocrazia e delle regole.”

Infine, la Sindaca ha ricordato un aspetto importante legato alle graduatorie di idoneità: “Queste saranno valide per due anni e potrebbero offrire ulteriori opportunità, anche in altre amministrazioni. È un’occasione che vale la pena affrontare con il massimo impegno.”

In chiusura, un messaggio carico di vicinanza e supporto: “Vi abbraccio idealmente uno per uno, una per una. A tutti voi va il mio più sincero in bocca al lupo.”

Le parole della Sindaca Episcopo evidenziano il valore di questa selezione per la crescita dell’Ente e la necessità di puntare su un sistema trasparente e meritocratico per costruire un futuro migliore per Foggia e i suoi cittadini.