Foggia: grande successo per "Degustando" Foggia Wine Fest

“La prima edizione di “Degustando” Foggia Wine Fest si è conclusa con un successo inaspettato, registrando oltre 3.000 presenze. L’evento ha celebrato il ricco patrimonio vinicolo della Capitanata, mettendo in luce le cantine locali e i prodotti gastronomici tipici, in un’atmosfera di musica e benessere che ha reso il weekend indimenticabile.

Organizzato dalla Pro Loco di Foggia, “Degustando” ha offerto anche l’opportunità ai turisti e ai curiosi di esplorare il patrimonio artistico e architettonico del centro cittadino con una Guida Turistica. La manifestazione non solo ha esaltato la tradizione enogastronomica locale, ma ha anche contribuito a rinvigorire l’interesse per la cultura e le bellezze di Foggia.

Un ringraziamento speciale va alla Provincia di Foggia per la fiducia riposta nella Pro Loco e per il supporto ricevuto, che ha reso possibile la realizzazione di questo evento molto apprezzato dalla comunità. “Siamo orgogliosi di aver scritto un’altra pagina di storia per la Pro Loco,” ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Foggia, Giuseppe Croce. “Nonostante lo stress e la fatica, vedere la gioia e la partecipazione dei foggiani e dei visitatori ci riempie di orgoglio.”

La Pro Loco di Foggia desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto l’evento, rendendolo un momento di condivisione e festa per l’intera comunità. “Degustando” non è solo un evento enogastronomico, ma un vero e proprio incontro di culture e tradizioni che ha saputo unire le persone.

Con la speranza di ripetere questo straordinario successo in futuro, invitiamo i cittadini e visitatori a seguire le nostre prossime iniziative e a continuare a sostenere la cultura e le tradizioni della nostra bella Foggia.”

Nota stampa a cura della Pro Loco Foggia.