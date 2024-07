Mercoledì 10 luglio, alle ore 10.30, presso la Biblioteca di Area Economica in via Marina Mazzei, sarà presentata l’installazione dell’artista foggiano Felice Limosani. L’iniziativa è sostenuta da un gruppo di imprenditori mecenati per i Campi Diomedei, come comunicato dal Comune di Foggia.

Alla presentazione parteciperanno, oltre all’artista, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il rettore dell’Università degli Studi di Foggia Lorenzo Lo Muzio, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro, l’assessore alla Cultura Alice Amatore e l’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Giuseppe Galasso.

L’installazione prevede il posizionamento di due torri con cuori pulsanti in cima, una proposta che ha suscitato critiche da parte degli ambientalisti. Questi ultimi hanno sollevato diverse obiezioni, sottolineando che l’area è soggetta a tre vincoli di inedificabilità assoluta imposti dal Ministero per i Beni Culturali a seguito di una sentenza del Tar Puglia.

Lo riporta L’immediato.net